體育 棒球 MLB

MLB》陰影籠罩！賠了德弗斯又折柏格曼、紅襪高層「史詩級失職」

2026/01/12 19:33

德弗斯因柏格曼加盟要換守位感到不滿，最終於去年被交易到巨人隊。（資料照）德弗斯因柏格曼加盟要換守位感到不滿，最終於去年被交易到巨人隊。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪在去年初以3年1.2億美元簽下明星三壘手柏格曼（Alex Bregman），直接導致陣中養成的235轟重砲德弗斯（Rafael Devers）不滿後被交易給巨人，結果休賽季柏格曼跳脫合約改與小熊簽約。這樣的結果讓紅襪球迷都相當不滿，波士頓媒體《Mass Live》記者寇堤羅（Chris Cotillo）撰長文發出批評。

紅襪在去年以3年1.2億美元簽下柏格曼，但合約有2個跳脫條款，因此最短只有一年約。在柏格曼加盟後，紅襪原本的三壘手德弗斯因可能換守位感到不滿，儘管在經過協調後，德弗斯妥協改打指定打擊，但季中仍被紅襪交易給巨人。

紅襪球迷在失去生涯於紅襪累積235轟的巨砲，同時也是2018年冠軍成員後雖然成功重返季後賽，但今年柏格曼再以5年1.75億美元改披小熊戰袍，還被爆料合約不如人才後，紅襪等於一口氣失去兩大主砲，再加上紅襪休賽季完全沒有大聯盟自由球員簽約（僅透過交易補強），讓球迷不滿情緒持續上漲。

寇提羅撰長文指出，紅襪低估了德弗斯離開擅長守位的反應，然後在幾個月後，他們又低估了與柏格曼簽長約的難度。最初的罪孽是與德弗斯的溝通不良；當然，在這場導致他最終離隊的裂痕中，德弗斯本人也並非完全沒有責任。

寇提羅提到，即便有人必須費勁才能理解並接受紅襪隊為何將德弗斯交易到西岸去，那也是建立在「柏格曼不會只是短短一年的租借球員」這個前提的共識之上。若考量到先前德弗斯交易案的脈絡，現在眼睜睜讓柏格曼離去是令人無法接受的，甚至可說到了令人費解的地步。

在文末，寇提羅直言，柏格曼的離隊，或許還不至於毀掉波士頓下個賽季競爭季後賽的機會。但在德弗斯交易慘劇的陰影籠罩下，紅襪隊絕不該再讓柏格曼也白白溜走。現在完全有理由認為，球團失去了一位兩年前才簽下隊史最大合約的看板球星，竟然只是為了遷就一名最終只穿著紅襪球衣打86場比賽的球員，而這條通往災難的道路曲折且蜿蜒，但最終抵達這樣的終點，就是管理層失職的結果。

MLB》陰影籠罩！賠了德弗斯又折柏格曼、紅襪高層「史詩級失職」柏格曼轉戰小熊。（資料照）

寇提羅表示，所有的責任現在都落在老闆、總裁及總管等人身上，他們必須以前所未有的大手筆，重新分配原本為德弗斯及後來的柏格曼所預留的資金，而不是透過續約、延長合約、收購貶值資產或那些「有創意」的小交易來敷衍。昔日那個身處大市場的紅襪隊，會在機會出現時透過砸重金補強來撥亂反正，而在小畢歇特（Bo Bichette）身上，正存在著這樣一個出手的絕佳時機。

