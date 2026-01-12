自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》獅隊找來美籍客座捕教的一大用意 「把張翔拉起來」

2026/01/12 18:59

外籍教練卡諾獅（Carlos Munoz）擔任春訓客座捕手教練，投入獅隊春訓。（記者林正堃攝）外籍教練卡諾獅（Carlos Munoz）擔任春訓客座捕手教練，投入獅隊春訓。（記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕統一獅在今年春訓找來美籍客座捕手教練卡諾獅，並於今天正式投入協助捕手群的訓練，總教練林岳平表示此舉的用意「加快捕手這一環能力的提升」，在林岱安行使自由球員權利轉隊後，期盼年輕捕手張翔、吳柏賢的能力可以趕快提升，「在這段期間專心張翔，先拉起來。」

卡諾獅曾擔任2023年經典賽、2024年12強賽的美國隊牛棚捕手，目前在美國大學國家隊任教，今天起至2月11日則投入獅隊春訓。獅隊在1月7日展開第一階段投手練習後，今天野手群也加入練習，卡諾獅就開始協助捕手群的訓練，包括農場主管潘俊榮、一二軍總監兼統籌教練高志綱，一軍捕手教練陳俊輝、二軍捕手教練林偉都齊聚。

餅總指出，其實每一年球隊都在尋找捕手教練，「岱安確定fa出去後，我們必須要加快捕手這一環的能力要趕快提升。這個能力提升不是岱安、重羽的問題。這個能力提升是指張翔，還有我們去年選進的吳柏賢，希望這兩個能加快。」在林岱安轉隊後，除了陳重羽扛起主戰投手，原本還有二號捕手柯育民，但他去當兵要到3月才能歸隊，餅總估算等他回來經過調整，可能要到4月底、5月才會回一軍。

「開打的時間點，如果捕手有狀況，可能比較麻煩。」餅總表示如果開季需要替補，就是張翔和余羿賢，所以去年才會安排余羿賢去打冬盟，他期待客座捕教能在這段期間專心把張翔先拉起來，也希望去年選進的新人吳柏賢趕快進入職棒的環境。

獅隊的捕手選項包括潘磊、余羿賢和張聖豪，但餅總指出，「我認為只能短暫的替補，要長期的話，困難性很高。目標是把張翔和余羿賢先拉起來，剩下三位就是穩定提升。」

外籍教練卡諾獅（Carlos Munoz）擔任春訓客座捕手教練，投入獅隊春訓。（記者林正堃攝）外籍教練卡諾獅（Carlos Munoz）擔任春訓客座捕手教練，投入獅隊春訓。（記者林正堃攝）

外籍教練卡諾獅（Carlos Munoz）擔任春訓客座捕手教練，投入獅隊春訓。（記者林正堃攝）外籍教練卡諾獅（Carlos Munoz）擔任春訓客座捕手教練，投入獅隊春訓。（記者林正堃攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中