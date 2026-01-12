中職》獅隊找來美籍客座捕教的一大用意 「把張翔拉起來」

外籍教練卡諾獅（Carlos Munoz）擔任春訓客座捕手教練，投入獅隊春訓。（記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕統一獅在今年春訓找來美籍客座捕手教練卡諾獅，並於今天正式投入協助捕手群的訓練，總教練林岳平表示此舉的用意「加快捕手這一環能力的提升」，在林岱安行使自由球員權利轉隊後，期盼年輕捕手張翔、吳柏賢的能力可以趕快提升，「在這段期間專心張翔，先拉起來。」

卡諾獅曾擔任2023年經典賽、2024年12強賽的美國隊牛棚捕手，目前在美國大學國家隊任教，今天起至2月11日則投入獅隊春訓。獅隊在1月7日展開第一階段投手練習後，今天野手群也加入練習，卡諾獅就開始協助捕手群的訓練，包括農場主管潘俊榮、一二軍總監兼統籌教練高志綱，一軍捕手教練陳俊輝、二軍捕手教練林偉都齊聚。

餅總指出，其實每一年球隊都在尋找捕手教練，「岱安確定fa出去後，我們必須要加快捕手這一環的能力要趕快提升。這個能力提升不是岱安、重羽的問題。這個能力提升是指張翔，還有我們去年選進的吳柏賢，希望這兩個能加快。」在林岱安轉隊後，除了陳重羽扛起主戰投手，原本還有二號捕手柯育民，但他去當兵要到3月才能歸隊，餅總估算等他回來經過調整，可能要到4月底、5月才會回一軍。

「開打的時間點，如果捕手有狀況，可能比較麻煩。」餅總表示如果開季需要替補，就是張翔和余羿賢，所以去年才會安排余羿賢去打冬盟，他期待客座捕教能在這段期間專心把張翔先拉起來，也希望去年選進的新人吳柏賢趕快進入職棒的環境。

獅隊的捕手選項包括潘磊、余羿賢和張聖豪，但餅總指出，「我認為只能短暫的替補，要長期的話，困難性很高。目標是把張翔和余羿賢先拉起來，剩下三位就是穩定提升。」

