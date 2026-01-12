自由電子報
NFL季後賽》老鷹在強風中折翼！ 49人超狂戰術逆轉淘汰衛冕軍

2026/01/12 21:50

（左起）珀迪與詹寧斯。（法新社）（左起）珀迪與詹寧斯。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍費城老鷹今天在NFL2025-26年季後賽首輪外卡賽，於主場對決舊金山49人，49人靠著第四節的兩次關鍵達陣逆轉戰局，終場以23：19淘汰衛冕軍，接下來要持續在客場對決西雅圖海鷹。

舊金山49人隊本季持續受到傷病困擾，包含明星四分衛珀迪（Brock Purdy）、外接手詹寧斯（Jauan Jennings）等人都曾因傷缺陣，巨星防守邊鋒波薩（Nick Bosa）更因傷報銷。今天上半場比賽，49人的明星近端鋒基特爾（George Kittle）便因傷退場沒有回歸，賽後被診斷出是阿基里斯腱撕裂。上半場結束49人以10：13落後衛冕軍。

然而，傷勢並未讓49人氣餒，第3節得分掛蛋以10：16落後的他們，在第4節發起絕地大逆轉，一開始先上演精采Trick Play--「Skyy Bang reverse pass」，由四分衛珀迪先把球傳給摩爾（Skyy Moore），摩爾再把球傳給外接手詹寧斯，詹寧斯再以一記精彩長傳給當家明星跑衛麥卡弗（Christian McCaffrey）達陣成功，助隊以17：16反超，不過老鷹也在剩下8分鐘時，靠著踢球得分以19：17要回領先。

在比賽剩餘2分54秒時，49人珀迪帶領球隊殺進紅區並傳出一記4碼達陣給麥卡弗，將比數反超為23：19，不過49人加踢落空給老鷹最後反撲機會。老鷹一度攻到49人的20碼線，但赫茲（Jalen Hurts）在決定賽季命運的進攻，強行把球傳至三人包夾的中路，球被擊落的同時也宣告本季風雨飄緲的衛冕軍賽季正式終結。

報導指出，今天費城的風勢強勁，陣風時速高達36英里，外接手很難在空中追蹤球的軌跡。老鷹的明星外接手布朗（A.J. Brown）便錯失好幾次長傳，更在場邊與總教練西里安尼（Nick Sirianni）發生激烈口角，需要旁人拉開。

本場比賽相較於49人在第四節充滿創意的進攻，老鷹進攻組教練（或稱進攻協調員）帕圖洛（Kevin Patullo）死氣沉沉的戰術成為兩隊在強風中的勝負分水嶺。不過老鷹明星四分衛赫茲依舊一肩扛起勝負責任：「我只是沒能完成那個Play，我承擔責任，承擔這一切。」

老鷹球星赫茲。（美聯社）老鷹球星赫茲。（美聯社）

