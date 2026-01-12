經典賽》史上最夢幻美國隊再添怪物！ 168轟「黑鱒」確定參戰

巴克斯頓加入美國隊。（圖片取自大聯盟臉書）

〔體育中心／綜合報導〕世界棒球經典賽，已經星光熠熠的美國隊確定再有明星加入，那就是雙城的明星外野手「黑鱒」巴克斯頓（Byron Buxton），這也是他生涯首度參賽。

巴克斯頓生涯雖然飽受傷病困擾，但其在農場期間顯現的潛質，便足以被拿來與昔日天下第一人「鱒魚」楚奧特（Mike Trout）相提並論，因而有著「黑鱒」美稱。去年賽季巴克斯頓出賽126場，敲出35轟、83分打點，打擊三圍.264/.327/.551，攻擊指數0.878。巴克斯頓生涯在大聯盟累積168轟，兩度入選明星賽，拿過1座金手套、1次銀棒獎。

美國在上屆WBC決賽不敵日本，今年力拚重返榮耀，目前野手陣容已經有一壘手哈波（Bryce Harper）二壘手圖榮（Brice Turang）、游擊手小惠特（Bobby Witt Jr.）、三壘手韓德森（Gunnar Henderson）、捕手羅里（Cal Raleigh），外野三人則為本屆美國隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）、卡洛爾（Corbin Carroll）與阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong），指定打擊史瓦伯（Kyle Schwarber），替補還有明星捕手史密斯（Will Smith）。

投手方面更是豪華到嚇人，包含兩位新科塞揚名投史庫柏爾（Tarik Skubal）、史基斯（Paul Skenes）還有韋伯（Logan Webb）、萊恩（Joe Ryan）、麥克萊恩（Nolan McLean）、霍姆斯（Clay Holmes）、波伊德（Matthew Boyd）、惠特洛克（Garrett Whitlock）、賈克斯（Griffin Jax）、克里文傑（Garrett Cleavinger）、貝納（David Bednar）、米勒（Mason Miller）。

