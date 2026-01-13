自由電子報
PLG》領航猿本土養成開花結果 許晉哲想起當年璞園四連霸王朝

2026/01/13 07:09

領航猿。（資料照，記者陳志曲攝）領航猿。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕桃園領航猿本季挑戰2連霸，開季拉出8連勝持續維持不敗金身，富邦勇士領隊許晉哲認為，這支本土戰力不俗的球隊與自己當年率隊勇奪4連霸的璞園建築有異曲同工之妙。

勇士本季4度對決領航猿都輸球，許晉哲認為，阿提諾在禁區的宰制力與本土有不少可用之兵是讓各隊頭痛的原因，對於領航猿的本土養成在上季勇奪隊史首冠後開花結果，許晉哲受訪時表示，這支球隊很像自己當年在SBL帶的璞園隊。

許晉哲在SBL第4季接任璞園建築前身東風老鷹隊總教練，該季助隊擺脫墊底，隔季更名璞園後就闖進季後賽，並在第9至12季完成史無前例4連霸，他提到，當年璞園網羅陳世杰、林金榜、黃啟峰等苦工型球員，以及出身乙組的蔡文誠，從數度止步4強到封王，「那批球員也是一起打上來，我那天跟溪湖（現任領航猿助理教練陳世杰）在聊，他也覺得成長的歷程很像當年的他們。」

兩支在不同聯盟的璞園球隊有相仿成長軌跡，除西班牙籍總教練卡米諾斯從第3季執掌兵符，一步步率隊邁向榮耀外，許晉哲也提到，不可否認董事長李忠恕很會看人，除陸續對盧峻翔、李家慷、關達祐等本土球員祭出長約，本季也網羅年輕好手陳將双，持續強化戰力。

