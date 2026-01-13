自由電子報
PLG》富邦勇士將迎「後林志傑時代」許晉哲仍在找本土接班人

2026/01/13 07:11

林志傑。（資料照，記者塗建榮攝）林志傑。（資料照，記者塗建榮攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕桃園領航猿在本土好手相繼嶄露頭角下，本季要力拚2連霸，曾在聯盟完成3連霸壯舉的富邦勇士，接下來則要迎接「後林志傑時代」，領隊許晉哲坦言，林志傑即將留下的空缺目前很難有人可以填補。

領航猿經歷墊底、季後賽一輪遊等考驗，上季終於勇奪隊史首冠，許晉哲不諱言，這支同樣隸屬璞園的球隊就像當年自己帶兵完成4連霸王朝的璞園建築，而他在PLG也率勇士締造3連霸，如今新主帥吳永仁肩負率隊重返榮耀的責任。

許晉哲不諱言，要率隊邁向冠軍對吳永仁來說考驗不小，他認為，要有穩定的成績必須固定本土與洋將的班底，才能打出想要的系統與內容，「教練與球員必須互相了解。」

許晉哲指出，教練與球員之間互信是基本，但互相了解並不容易，「要讓球員相信你在這個時候讓他上場是有用意的，他就會給你想對應的表現，你要了解球員，球員也要了解你，我現在交棒給永仁，其實對他來說是很大的考驗。」

「野獸」林志傑本季結束後將卸下戰袍，對於球隊本土的接班，許晉哲說，「我不否認，志傑的打法是我們球隊很欠缺的，他身為一個playmaker可以帶來的創造性，現在我看不出來球隊（有誰可以做到），（周）桂羽可能有一點點，他願意助攻，但切入進攻沒有像志傑那麼好。」

許晉哲提到，盧峻翔在領航猿就像林志傑之於勇士的存在，「我們可能必須找出這個人，他可以有自己的名字，但打法可能要像志傑。」

