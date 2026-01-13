自由電子報
體育 籃球 PLG

PLG》獲卡總盛讚亞洲頂尖大鎖 白曜誠想拚年度進步獎

2026/01/13 07:14

白曜誠。（資料照，記者林正堃攝）白曜誠。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕26歲桃園領航猿後衛白曜誠本季攻守兩端持續進化，獲自家總教練卡米諾斯盛讚是亞洲頂尖防守大鎖，他期許生涯第4季能夠在進攻端更穩定，也希望能抱回年度獎項。

白曜誠本月6日在面對富邦勇士的比賽，讓前一場僅拿51分的洋將古德溫只拿下24分，賽後獲卡總盛讚是亞洲頂尖的防守者，他被問及此時靦腆感謝教練肯定，「上場就是做好教練給我的工作，既然他把對方的主要得分手交給我，就代表很信任我，上場前有告訴自己要比他更強硬，畢竟他能那麼多分表示有很多進攻手段，看完情蒐影片後也在腦海中模擬如何防守他的習慣動作，在比賽中有呈現出來。」

對於自己近年在防守端的成長，白曜誠認為，經過國際賽的洗禮後，現在更加無懼，「除了身體對抗性有進步外，現在內心也變得更強大，不會像以前那樣不敢對抗，經過東超、BCL後更勇敢，畢竟在更高層級的比賽守過更強的球員，回到聯賽會更有信心。」

菜鳥球季抱回新人王，白曜誠本季除希望能幫球隊拿下PLG、東超雙料冠軍外，也希望進攻端更有信心，在球隊分數停滯時挺身而出，至於個人獎項，他不諱言，隊友盧峻翔、李家慷上季獲得不少肯定，自己也希望在這樣的良性競爭中力拚年度進步獎。

白曜誠上季出賽24場，平均貢獻7.4分、3.8籃板、4.7助攻，外線命中率26.8%，本季至今出賽8場，場均7.1分、3.1籃板、5.0助攻，外線命中率33.3%，他表示，目標是本季場均得分能達到雙位數。

