MLB》去年送走強打德弗斯、未能簽回柏格曼 紅襪總管坦言失望

〔體育中心／綜合報導〕明星三壘手柏格曼（Alex Bregman）休賽季沒有續留紅襪，以5年1.75億美元合約轉戰小熊。紅襪首席棒球事務官布瑞斯洛（Craig Breslow）接受波士頓媒體《MassLive》坦言，「當你積極嘗試引進一名選手，最終卻失敗的時候，總是令人失望的。」

根據《ESPN》資深記者帕桑（Jeff Passan）指出，柏格曼與小熊的5年1.75億美元合約中，包含完整的不可交易條款，而且沒有任何跳脫合約的選項。據《ESPN》記者歐尼（Buster Olney）提到，紅襪隊的報價為1.65億美元，包含大筆延遲支付，而且由於球隊的政策，因此未包含不可交易條款。

布瑞斯洛今透過電子郵件接受《MassLive》專訪時，被問到不可交易條款在談判中的影響，布瑞斯洛僅說，他去猜測是什麼原因讓柏格曼沒有回到紅襪，「既不聰明、也不公平」。

「在不談論細節的情況下，Alex和他的家人已經為自己贏得選擇未來5年直接生涯要在哪度過的權利。」布瑞斯洛表示，「雖然我們原本希望那個地方是會是波士頓，但我們尊重他們所爭取到的這份權利。」

布瑞斯洛說，「我們不會輕描淡寫Alex對我們上賽季的影響，他是一名很棒的選手，在休息室有強大的領導力，但這份工作需要權衡長遠和短期利益，為球團做出最佳決策，僅管這很困難。」

「這意味著我們有時會失去一些很好的選手，儘管我們將以不同的人員配置進入2026年賽季，但我們爭奪分區冠軍和季後賽走更遠的決心絲毫不減。我相信我們現有的團隊，同時也會繼續努力尋找補強的方法。我們的目標是為球迷們奉獻一個他們應得的賽季。」布瑞斯洛說道。

紅襪去年季前簽下柏格曼，讓原本的明星重砲德弗斯（Rafael Devers）可能要改守位感到不滿，經過協調後，德弗斯改擔任指定打擊，最終德弗斯被交易至巨人。而柏格曼在休賽季跳出合約成自由身，沒有回到波士頓，讓紅襪休賽季損失重大。

《MassLive》問到，如果有人在今年2月告訴你，11月後柏格曼和德弗斯都不在球員名單上，你會怎麼想？布瑞斯洛對此說，與其花大量時間糾結這些個案的細節，現在最重要的是兩件事：第一，我們要如何在短期內應對改善球隊陣容；第二，我能從這些經驗學到什麼，並讓這些事指引我未來如何扮演這個角色，「我們目前面臨的兩種結果都不理想，但我們會從長遠角度來評估。」

