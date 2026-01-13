經典賽》上屆OPS破1還敲兩轟！轉隊國民的大物捕手再為英國征戰

福德將代表英國出戰經典賽。（圖片取自世界棒球經典賽官方X）

〔體育中心／綜合報導〕根據世界棒球經典賽在社群媒體X中指出，英國隊再添一名好手，延攬國民首輪大物捕手福德（Harry Ford）。

明年2月將滿23歲的福德，是去年百大新秀排名第42名的選手，在捕手的排名甚至高居第3，他在2021年選秀以首輪第12順位被水手選進，2023年就曾代表英國征戰經典賽，當時繳出全隊最出色的進攻表現，累計13打數敲出4支安打，包括兩轟與4分打點，OPS高達1.246。

請繼續往下閱讀...

福德在小聯盟以一年升一階的速度穩定成長，去年來到3A獲得97場出賽，敲出16發全壘打為單季個人新高，OPS也是相當優異的.868，這也讓水手決定將他升上大聯盟小試身手，獲得8場出賽機會，敲出了個人生涯首安與首打點。

上賽季結束後，水手與國民發動交易，將福德以及小聯盟右投里昂（Isaac Lyon）送走，換來25歲後援左投費雷爾（Jose A. Ferrer），今年結束經典賽的賽事之後，將要轉戰新東家持續拚戰。

本屆賽事被分在B組的英國，預賽對手將是墨西哥、美國、巴西以及義大利，將在休士頓太空人隊的主場「大金球場」（Daikin Park）一較高下。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法