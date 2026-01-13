自由電子報
體育 籃球 NBA

NBA》直言莫蘭特無法繼續待在灰熊！美媒分析「賣相」可能不佳

2026/01/13 11:14

莫蘭特。（資料照，法新社）莫蘭特。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）先前的報導，灰熊隊有意聽取少主莫蘭特（Ja Morant）的報價，不排除在交易大限前送這位兩屆明星後衛。而《ESPN》記者麥克馬洪（Tim MacMahon）今在節目中直言，莫蘭特的職業生涯不太可能繼續待在曼非斯。

現年26歲的莫蘭特本季受到傷勢影響，僅出賽18場，場均19分、7.6次助攻，整體投籃平均命中率40.1％、三分球平均命中率僅20.8％，都寫下生涯新低。而莫蘭特過去也曾比出「開槍手勢」，因此遭到禁賽。

麥克馬洪今在ESPN的「Hoop Collective」節目中表示，「莫蘭特已經和他們的新人教頭（指伊薩洛，Tuomas Iisalo）發生過一次醜陋的衝突，那座球館的每一個人，更不用說是休息室裡的人，都知道球隊想把他送走，那種感覺是互相的，事情已經發展到莫蘭特的職業生涯無法繼續待在曼非斯的地步。」

麥克馬洪提到，根據查拉尼亞的報導，灰熊想用莫蘭特換年輕選手和多個選秀籤，「祝他們好運吧，因為我們收關於Ja（指莫蘭特）的市場回饋，並沒有比楊恩（Trae Young，剛從老鷹轉戰巫師）的好多少。事實上，在某些情況下，情況還更糟。」

