體育 籃球 NBA

NBA》喬治、馬卡南合砍60分 西部後段班爵士逆襲擊退騎士

2026/01/13 11:50

喬治。（路透）喬治。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕今天作客面對騎士的爵士，在喬治（Keyonte George）與馬卡南（Lauri Markkanen）攜手砍下60分的兇猛火力之下，以123：112收下勝利。

爵士上一場經歷極為慘烈的一敗後，這場比賽一開始就展現火力，一度領先多達18分，但騎士在次節剩下7分45秒後，打出一波26：8的攻勢，單節轟下40分反倒逆轉超前領先。

易籃後，騎士隨即拉開分差至10分，不過第3節爵士靠著喬治一人狂砍16分要回領先優勢，進入決勝節後，靠著米凱盧克（Svi Mykhailiuk）連兩顆三分外線維持攻勢，讓球隊得以保持領先直到比賽結束。

喬治今日包括4記三分在內，全場16投8中且12罰全進，砍兩隊最高的32分，馬卡南同樣也是5成命中率收下28分次高，兩人成為本場比賽的進攻核心，此外米凱盧克、從腳趾傷勢康復的諾基奇（Jusuf Nurkić）以及板凳出發的洛夫（Kevin Love）都拿下11分。

騎士部分，全隊得分最高的是葛蘭德（Darius Garland）23分，一哥米契爾（Donovan Mitchell）緊隨其後進帳21分，莫布里（Evan Mobley）以及麥瑞爾（Sam Merrill）分別得到15分與14分。

馬卡南。（路透）馬卡南。（路透）

