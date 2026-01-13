自由電子報
體育 籃球 NBA

NBA》打電動？半場團隊命中率破7成！馬克西飆33分助七六人宰暴龍

2026/01/13 11:13

馬克西。（法新社）馬克西。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕七六人今天作客暴龍，上半場猶如「打電動」般，團隊命中率突破7成，半場打完已領先多達29分，最終在馬克西（Tyrese Maxey）繳33分、恩比德（Joel Embiid）貢獻27分帶領下，以115：102擊敗對手。

七六人和暴龍今天「背靠背」對決，前役兩隊廝殺進延長賽，暴龍靠著罰球絕殺對手，今天七六人目標復仇。

上半場七六人火力凶猛，團隊命中率高達73%，三分球20投13中，超高命中率成為領先關鍵，馬克西繳出全隊最高23分， 恩比德貢獻17分，半場打完七六人以80：51領先。暴龍上半場僅英葛蘭（Brandon Ingram）一人得分上雙，他拿下15分，但團隊三分球命中率相當悲劇，20投僅3中，成為落後的原因之一。

暴龍在第3節一度拉出7：0攻勢，嘗試反撲，但半場落後太多也無力逆轉戰局。末節尾聲，七六人特別把前暴龍奪冠班底羅利（Kyle Lowry）換上場，他也獲得暴龍主場球迷歡呼，球隊還特別為他設計戰術，可惜都沒能放進，最終比賽在溫馨場面下結束。

七六人今天團隊命中率達53%，馬克西攻下33分、4籃板，恩比德27分、8籃板次之；暴龍方面，奎克利（Immanuel Quickley）繳出全隊最高18分。

