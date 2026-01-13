自由電子報
體育 棒球 日職

日職》曾與鄧愷威當隊友 身高211公分的「巨投」轉戰歐力士

2026/01/13 12:29

傑利。（資料照，美聯社）傑利。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕上季效力美職舊金山巨人的右投傑利（Sean Hjelle），根據日媒《Sponichi Annex》報導，傑利以1年1.5億日圓轉戰日職歐力士猛牛，背號為69號。

傑利透過球團表示，感謝歐力士給他機會，「我很興奮能在日職獲得成長和競爭的機會。為了能打進日本大賽，我會竭盡所能幫助球隊，並全力以赴，讓球隊拿到日本一。」

現年28歲的傑利身高為6呎11吋（約211公分），是在2018年美職選秀會以第二輪第45順位加入巨人隊，2022年迎來大聯盟初登板，2024年出賽58場寫下單季最多紀錄。傑利也與台灣投手鄧愷威當過隊友。

傑利去年在大聯盟出賽12場包含1場先發，交出1勝1敗、防禦率7.80的成績，他在美國時間7月30日遭到指定讓渡（DFA）後，就被降至小聯盟3A。傑利生涯在大聯盟4個賽季，合計共93場出賽，累積7勝8敗、平均防禦率5.11。

傑利上季在3A出賽38場都是後援，交出6勝1敗、防禦率3.06的成績，有5次中繼成功。

知名棒球數據網站《Fangraphs》顯示，傑利的球種有伸卡球、曲球、卡特球等球種，去年最快丟到95.6英哩（約153.8公里）。

