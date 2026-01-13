宜蘭青年江巧羽 聽障奧運奪銅牌

宜蘭縣籍羽球好手江巧羽，目前就讀清華大學碩士班，去年代表國家參加「達福林匹克運動會（聽障奧運）」奪下銅牌。（宜蘭縣政府提供）

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣籍羽球好手江巧羽，目前就讀清華大學碩士班，去年代表國家參加「達福林匹克運動會（聽障奧運）」，在強敵環伺的羽球混合團體項目中，展現精湛球技，成功奪得銅牌，今天接受代理縣長林茂盛表揚，獲肯定是台灣、宜蘭之光！

江巧羽說，能夠代表台灣出賽，並奪得聽奧團體銅牌，對她而言是一份珍貴的肯定，多次國際賽歷練，讓她深刻體會到每一步前進都來之不易，近2年在研究所中，更專注於運動科學與大腦認知神經心理學的學習與研究，也逐漸找到結合運動與專業，還有持續推動聽障運動發展的方向。

她說，這次成績不僅來自長期的累積與團隊合作，更承載著許多不為人知的努力與堅持，期盼透過表現，讓更多人看見聽障運動員的實力，並衷心感謝一路栽培的羽球教練，以及始終支持她的家人。

林茂盛說，江巧羽不僅是清大高材生，更克服聽覺障礙，將阻力化為助力，在球場上展現不服輸的韌性，這份精神令人動容，期許她持續精進球技，保持這份熱情與初衷，未來在人生的道路上不斷挑戰自我，成為年輕學子的最佳榜樣。

羽球好手江巧羽場上英姿。（宜蘭縣政府提供）

宜蘭羽球好手江巧羽（左3）接受代理縣長林茂盛（左2）表揚。（宜蘭縣政府提供）

