經典賽》曾遭台灣隊重擊 高永表訝異能進南韓隊集訓、給年輕投手建議

高永表。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕為備戰今年3月的世界棒球經典賽，南韓隊近日到塞班島進行第一階段的集訓，34歲的KT巫師隊低肩側投高永表也入選國家隊集訓名單。高永表坦言，以為自己可能不會被選進國家隊。

高永表曾在2024年世界棒球12強賽遭到台灣對陳晨威敲滿貫砲、陳傑憲兩分砲重擊，讓台灣隊拿到關鍵一勝。高永表去年球季出賽29場有26場先發，交出11勝8敗、防禦率3.30的成績，共投161局賞154次三振。

請繼續往下閱讀...

南韓隊去年11月與日本隊進行2場交流賽，當時打成1和1敗，南韓隊投手群一共丟出23次四死球，讓南韓隊在第一階段的集訓名單中，選進擁有大聯盟10年資歷的38歲左投柳賢振、41歲SSG登陸者隊資深右投盧景銀、以及高永表等老將。

韓媒《StarNews》報導，高永表在本月12日受訪對此表示，自己能給予投手群的是心理層面，以及站上投手丘應該具備的思考方式，「看起來大家在投手丘的負擔太重了，滿腦子都是『不能被打』、『不能犯錯』的想法。」

「即使我挨打，我必須要把自己一直以來練習的東西展現出來。對方打得好，那是沒辦法的事情。我希望他們能用那樣的心態去投球。」高永表說，希望年輕選手能放鬆地去比賽。

高永表指出，自己曾在上一屆的世界棒球12強賽表現不好，看到後輩們在日韓交流賽的表現，「整個賽季打下來，我心裡會想著：『真的會選我嗎？』」。

得知進南韓隊首階段集訓名單，高永表在高興的同時，也感到沉重的責任感，「因為曾對台灣那場投不好，所以我覺得這次一定要非常謹慎地上場。以前有過經驗，如果身體沒有調整到最佳狀態就比賽，反而可能會成為球隊的負擔，所以我這次真的很努力把身體狀況調整到最好。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法