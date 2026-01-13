NBA》狀元郎「旗子哥」砍27分 獨行俠力退籃網中止2連敗

佛拉格。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠今天進行主場4連戰的首場賽事，靠著狀元郎「旗子哥」佛拉格（Cooper Flagg）的帶領下，幫助球隊以113：105中止2連敗，對手籃網則已經連4場未嘗勝利滋味。

本場比賽獨行俠4位先發選手因傷高掛免戰牌，其中包括戴維斯（Anthony Davis）左手韌帶受傷無限期缺陣，以及遭遇手腕傷勢的華盛頓（P.J. Washington）。

比賽一開始，哈迪（Jaden Hardy）前面4次外線出手就投進3次、前5分鐘攻下11分助獨行俠取得領先，次節繼續維持優勢，一度有著14分的分差，易籃後籃網雖開始追分，甚至來到末節還追到只剩4分差，不過獨行俠仍保持攻勢，讓籃網未能成功超前。

佛拉格今天砍27分為全隊最高，同時也貢獻追平生涯最高的3抄截，是幫助獨行俠拿下勝利的功臣，馬歇爾（Naji Marshall）緊隨其後攻下22分，湯普森（Klay Thompson）板凳出發繳出外線9投6中、挹注18分的成績，達成生涯2800顆三分球命中的里程碑。

籃網部分，小波特（Michael Porter Jr.）拿下全場最高28分，夏普（Day'Ron Sharpe）替補上陣攻得14分12籃板。

