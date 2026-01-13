自由電子報
體育 籃球 NBA

NBA》東契奇轟42分沒用 湖人連國王都打不贏慘吞3連敗

2026/01/13 13:34

東契奇（右）。（路透）東契奇（右）。（路透）

〔記者林岳甫／台北報導〕湖人「歐洲金童」東契奇（Luka Doncic）今天在客場猛轟42分，詹姆斯（LeBron James）也有22分進帳，只是紫金大軍此仗三分球找不到準星，最終以112：124不敵國王，慘吞3連敗，湖人戰績23勝14敗排在西部第5。

東契奇此仗25投16中包括罰球8罰全進，但最大問題是他三分球只有9投2中，攻下42分、8助攻和7籃板，至於詹姆斯三分球5投皆墨，拿下團隊次高的22分。兩位主將都投不進三分球，其他人外線一樣差勁，此仗紫金大軍共在三分線出手36次，僅中8球，命中率才22.2%，也讓東契奇只能做白工。

國王在首節雖然一度落後，不過靠著拉文（Zach LaVine）連續得分超前，進入第2節又持續守住領先優勢，關鍵是他們此仗三分球超準，三分球出手26次命中17球，命中率高達65.4％，給予湖人震撼教育。

拉文進帳19分，板凳暴徒蒙克（Malik Monk）砍進7顆三分彈貢獻26分，不投三分球的德羅森19投14中，斬獲全隊最高32分，魏斯布魯克（Russell Westbrook）命中4顆三分球，攻下22分。國王本季戰績不佳，今天贏球後戰績為10勝30敗，位居西部倒數第2名。

詹姆斯。（美聯社）詹姆斯。（美聯社）

孟克。（法新社）孟克。（法新社）

