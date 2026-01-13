MLB》道奇若找塔克「西語老師」將不保？資深記者提出看法

赫南德茲。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕4屆明星外野手塔克（Kyle Tucker）儼然成為目前自由市場最大咖的選手，其中衛冕軍洛杉磯道奇也是競爭者之一，若塔克真的降臨洛城是否會影響「西語老師」赫南德茲（Teoscar Hernández）的去留，對此《今日美國》記者南丁格爾（Bob Nightengale）受訪時也提出看法。

現任《MLB Network Radio》分析師、大都會前總管杜奎特（Jim Duquette）先前曾爆料，道奇、藍鳥、大都會是最積極爭取塔克的球隊，去年拿下世界大賽二連霸的道奇，若最終成為塔克的新東家，同為外野手的赫南德茲可能將成為影響最大的球員。

請繼續往下閱讀...

赫南德茲在前年繳出OPS+135的賽季，休賽季獲得3年6600萬美元的合約續留道奇，不過去年的成績出現下滑，出賽134場為近5年來第2少，雖然仍有25發全壘打與89分打點進帳，但OPS+退步到103。

而塔克則是近3年打擊十分穩定且頂尖的一名選手，去年離開待了7年的太空人轉戰小熊，出賽136場繳出OPS+143的優異表現，另有22轟與73分打點。

南丁格爾接受《Dodgers Nation》節目受訪時表示，若道奇真的簽下塔克，他仍認為赫南德茲依舊會留在球隊，「但他們如果簽下像塔克這樣的選手，可能就會說：『等一下，我們有太多外野手了，我們可以把他（赫南德茲）拿去交易。』我認為道奇會聽取報價並和其他球隊說：『嘿！有人有意願來交易他嗎？』」

南丁格爾持續補充道：「我的直覺是他會續留球隊，但我確定球團休賽季會試著詢問看看交易赫南德茲的價值，這個做法不但為了省錢，更是可以省掉一大筆薪資支出。」

塔克。（資料照，美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法