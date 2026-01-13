自由電子報
體育 籃球 NBA

NBA》剛寫隊史超狂紀錄！37歲前MVP魏少射爆前東家湖人：我很享受

2026/01/13 16:24

魏斯布魯克。（法新社）魏斯布魯克。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕西部弱旅國王今天以124：112打敗湖人，7連敗之後奪下2連勝。37歲前MVP後衛魏斯布魯克（Russell Westbrook）此役攻下22分，包含投進4顆三分球，狠狠教訓紫金大軍，賽後「魏少」更直言，自己很享受擊敗前東家的快感。

國王前一戰擊退火箭，魏斯布魯克同樣面對前東家，以及曾跳槽勇士的雷霆前隊友杜蘭特（Kevin Durant），單場12投6中包含3顆三分球，外帶10助攻6籃板的全能表現，同時也成為國王隊史第2快達成250助攻250籃板的球員，僅次「大O」羅伯森（Oscar Robertson）。

今天對上過去害他飽受批評與撻伐的湖人，魏斯布魯克再次用表現打臉前東家，上場34分鐘16投8中、三分8投4中，攻下22分7助攻5籃板1抄截。對於接連擊敗前東家火箭與雷霆，「魏少」在賽後記者會上直言：「我每晚都用同樣的方式在打球，但我確實享受擊敗以前待過的球隊，儘管原因有所不同。」

除了魏斯布魯克之外，今天國王獲勝另一大功臣則是板凳出發的孟克（Malik Monk）。儘管本季交易傳聞不斷，但不影響孟克的表現，上半場就狂轟18分、5顆三分球，最終全場攻下全隊次高26分，以及最多的7顆三分球。過去就曾與孟克在湖人當過隊友的魏少也盛讚：「我不意外，Malik就是那麼猛，我從來都沒有質疑過他。」

魏斯布魯克。（美聯社）魏斯布魯克。（美聯社）

