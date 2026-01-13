MLB》大谷翔平鬼神二刀流獨一無二！ 官網斷言未來必進名人堂

大谷翔平。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日籍球星大谷翔平去年重拾鬼神二刀流，幫助球隊達成2連霸，單季55轟更刷新個人紀錄，更獲得生涯第4座、連續3年的年度MVP殊榮。大聯盟官網專欄作家皮特耶羅（Mike Petriello）撰文指出，大谷未來幾乎確定將入選名人堂。

要擁有名人堂入選資格，球員必須至少有10年以上大聯盟資歷，並在退休後5年才有票選資格，要進入名人堂必須獲得全美棒球記者協會會員75%的同意票。

大谷翔平目前只在大聯盟出賽8年，還沒有入選資格。大聯盟官網專欄作家皮特耶羅撰文介紹未來有可能進入名人堂的球員，並將其分為5個等級，大谷翔平和索托（Juan Soto）被分在第2個等級，被稱做是「獨一無二的存在」，大谷目前累積49.7的WAR值。

皮特耶羅指出，雖然兩人都還沒有達到進入名人堂的10年最低門檻，但這完全無關緊要，他認為大谷完成了連續3年、累積4座MVP的壯舉，並達成了前所未有、且未來恐怕再也不會有人複製的成就，他反問道：「這樣的傳奇地位，還不足說明一切嗎？」皮特耶羅點名韋蘭德（Justin Verlander）和薛哲（Max Scherzer）早就是名人堂級別的球星，未來遲早都會進駐古柏鎮。

