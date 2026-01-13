NFL季後賽》鋼人遭血洗吞「惡夢7連敗」出局 42歲羅傑斯最後一舞？

羅傑斯。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕NFL外卡賽最後一場比賽，美聯第4種子的匹茲堡鋼人對上第5種子休士頓德州人，42歲資深明星四分衛「龍哥」羅傑斯（Aaron Rodgers）全場遭到嚴加看防，決勝節更遭到掉球與抄截回攻達陣，鋼人在主場6：30慘遭血洗淘汰，結束又一個不上不下的賽季，羅傑斯也可能打完生涯最後一場賽事。

斯特勞德。（法新社）

儘管德州人四分衛斯特勞德（C.J. Stroud）發揮乏善可陳，還發生3次失誤，但德州人全聯盟最強防守組名不虛傳，將羅傑斯逼得無所適從，加上地面戰撕裂鋼人防線，下半場逐漸將比分拉開。決勝節羅傑斯亟欲力挽狂瀾，卻遭到蘭金斯（Sheldon Rankins）與安德森（Will Anderson）兩位衝傳怪物痛擊，其中蘭金斯還上演一次掉球後回攻達陣；最後2分39秒，羅傑斯又被布拉克（Calen Bullock）抄截回攻達陣，比賽就此定調。

請繼續往下閱讀...

SHELDON RANKINS TAKES IT BACK FOR A TD



HOUvsPIT on ESPN/ABC

Stream on @NFLPlus and ESPN App pic.twitter.com/K63YkhukX8 — NFL （@NFL） January 13, 2026

蘭金斯回攻達陣。（美聯社）

包含2016-17賽季在美聯冠軍賽不敵新英格蘭愛國者在內，鋼人已經在季後賽吞下7連敗、連6次一輪遊。賽前只要傳出2次達陣，就能超越馬霍姆斯（Patrick Mahomes）成為季後賽歷史四分衛傳球達陣第2名的羅傑斯，此役33傳僅17中繳出146碼，沒有傳出達陣還發生2次被回攻達陣的致命失誤，同時被擒殺4次。賽後羅傑斯黯然離開球場，甚至有部分鋼人球迷朝著他大喊「快退休」；而早在第四節初，開除總教練湯姆林（Mike Tomlin）的聲浪也在鋼人主場此起彼落。

生涯奪下1座超級盃冠軍、4屆MVP，入選10屆職業盃、4度入選年度第一隊的羅傑斯，儘管尚未表明自己來季是否回歸，但也暗示他的職業生涯已接近尾聲，「我不會做出任何情緒化的決定，這一年過得非常精彩，雖然經歷很多逆境，但也斬獲不少歡樂。」被問及是否將這場比賽視為自己的告別賽，羅傑斯回答：「每一場比賽都可能是我的最後一場。」

羅傑斯。（美聯社）

德州人淘汰鋼人後，分區輪對戰組合也全數出爐。鋼人接下來要對決第2種子的愛國者，美聯頭號種子丹佛野馬將強碰第6種子水牛城比爾；國聯方面，頭號種子西雅圖海鷹將對上同區世仇、第6種子舊金山49人，第2種子芝加哥熊將對決第5種子洛杉磯公羊。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法