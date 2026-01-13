自由電子報
體育 棒球

棒球》「我的牛排等你們！」辜仲諒設宴感謝台灣隊

2026/01/13 15:56

辜仲諒設宴感謝台灣隊。（棒協提供）辜仲諒設宴感謝台灣隊。（棒協提供）

〔記者倪婉君／台北報導〕台灣棒球去年在各級國際賽共拿下1金4銀1銅，棒協理事長辜仲諒日前設宴感謝台灣隊為國爭光，還特別鼓勵U15台灣隊小將堅持棒球路，日後成為台灣棒球的中流砥柱。去年剛接任中華奧會主席的蔡家福也全程參與，對棒球大家庭一家人的精神深感敬佩。

棒協11日舉行「2025年滿天星中華代表隊感恩餐會」，席開15桌，辜仲諒在會中勉勵各級國家隊選手持續精進球技，為國家爭取最高榮譽，「你們是台灣的驕傲」，也特別鼓勵U15小將堅持棒球路，未來入選U18國手，「我的牛排等你們！」他並承諾繼續扮演台灣隊最強後盾，共同朝世界排名第一的目標邁進。

辜仲諒也提及「世界全壘打王」王貞治先生的棒球哲學，強調球要打好，首先要學會做人，棒球是團體運動，因此人和很重要，只要人和就有團隊默契、革命情感，團結一致球就打得好。

各級台灣隊在去年國際賽屢傳捷報，囊括U15亞洲盃棒球賽冠軍、U18世界盃棒球賽季軍、亞洲棒球錦標賽亞軍、亞洲盃女子棒球錦標賽亞軍，以及五人制棒球亞洲盃亞軍、世界盃亞軍，台灣棒球排名目前穩居世界第二。

去年掌亞錦賽台灣隊兵符、今年名古屋亞運台灣隊總教練湯登凱，感謝辜仲諒對台灣棒球投入的用心，長期串聯基層與職業棒球，提供教練、球員完善的訓練環境，讓台灣隊選手無後顧之憂征戰國際棒壇。他也說，以前國際賽較少人關心，但辜理事長總會親臨現場為選手加油，球員們打球的心情比較不一樣。

辜仲諒長期關心各級台灣棒球發展，國際賽後都會自掏腰包請台灣隊大啖燒肉、牛排，歲末年終亦不忘慰勞教練、選手與後勤團隊的一年來的付出與努力。這場感恩餐會邀請U15亞洲盃、五人制棒球、亞錦賽、亞洲盃女子棒球錦標賽台灣隊全體成員，以及棒協理監事等140多位棒球人齊聚一堂，不僅象徵台灣棒球星光熠熠，也預祝台灣隊在新的一年旗開得勝。

辜仲諒設宴感謝台灣隊。（棒協提供）辜仲諒設宴感謝台灣隊。（棒協提供）

