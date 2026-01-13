中職》去年奪冠是「一生珍貴回憶」 魔神龍感性發文致謝前東家樂天

魔神樂。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕樂天桃猿去年奪冠，效力兩季的洋投魔神樂（Marcelo Martinez），則在今年休賽季轉隊，確定加盟味全龍、改名「魔神龍」。魔神龍在個人IG寫下感言，感謝樂天桃猿兩季以來的照顧。

魔神龍寫下：「我要向樂天桃猿球團表達我最深的感謝，感謝他們給我機會，讓我能夠在中華職棒延續我的職業生涯。過去兩年，無論是與隊友、教練團、球團行政人員，還是最重要的球迷們一起度過的時光，對我而言都是難以忘懷的經驗。去年拿下冠軍，更是我與家人一生中珍貴的回憶。球迷們讓這段旅程變得如此美好，你們的支持將永遠在我心中佔有一個特別的位置。謝謝你們的一切！」

請繼續往下閱讀...

魔神樂效力樂天2季，合計49場先發、26勝11敗、兩季平均防禦率2.28，是球隊極為倚重的外籍先發左投。球場外，魔神樂與球迷互動也頗有話題，去年6月，桃猿隊安排的隊內繪畫活動中，魔神樂以簡約、潦草且帶個人風格的繪畫，受到球迷喜愛，猿隊後續以其手稿推出相關商品。

魔神樂去年季前續約時，美方經紀團隊就為他爭取自設優先議約權時限，他隊不必等到聯盟規定的2月28日，時間一到即可與樂天一同競爭。也因此，即使樂天仍有意續留，味全也能與魔神樂交涉，最終逐步達成共識。

值得一提的是，魔神龍效力樂天2個賽季，例行賽投得最有心得的對手正是味全龍隊，雙方交手11場，魔神龍完封過龍隊1次，戰績8勝1敗、對戰防禦率1.46，是面對各隊中最佳。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法