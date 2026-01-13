自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》被國王狂轟17顆三分寫超慘紀錄 詹皇：防守不差，就是投不進

2026/01/13 17:04

NBA》被國王狂轟17顆三分寫超慘紀錄 詹皇：防守不差，就是投不進詹姆斯。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人今天在客場以112：124不敵國王，吞下3連敗。41歲「詹皇」詹姆斯（LeBron James）賽後受訪將敗因歸咎於自身外線手感不佳，而不是三分外線的糟糕防守。

國王此役三分球26投17中，命中率高達65.4%，《ESPN》指出，這是湖人隊史在至少讓對手出手25顆三分球的比賽中，最糟糕的一場。反觀湖人36投僅8中，三分外線命中率是慘澹的22％。

詹姆斯賽後受訪認為，球隊在三分外線的防守還不錯，但對手就是投進了一堆三分球，而他們則是沒進幾顆，國王此役三分球26投17中，命中率高達65.4%。今晚就是那種怎麼投都不會進的比賽。

對於湖人此役三分線命中率超差，總教練瑞迪克（JJ Redick）對此表示，今晚他們製造了50次潛在助攻，但只轉換成21次得分，這一直都是球隊的問題所在，「我想我們只能繼續投下去吧。」

東契奇（Luka Doncic）今天帶傷上陣，繳出42分、8助攻、7籃板、4抄截的全面數據，他是在腹股溝不適的情況下出賽，比賽中一度接受治療。東契奇賽後坦言，其實自己對要不要上場非常猶豫，賽前熱身時就感覺到不對勁，但選擇要出賽就只能嘗試把身體熱開撐過去。

「很明顯，球隊現在正受到很多傷勢影響，」詹姆斯表示，不只是沒穿球衣的球員，連能上場的球員也有傷在身，他們只能想辦法撐過這段時間。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中