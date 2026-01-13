NBA》被國王狂轟17顆三分寫超慘紀錄 詹皇：防守不差，就是投不進

詹姆斯。（美聯社）



〔體育中心／綜合報導〕湖人今天在客場以112：124不敵國王，吞下3連敗。41歲「詹皇」詹姆斯（LeBron James）賽後受訪將敗因歸咎於自身外線手感不佳，而不是三分外線的糟糕防守。

國王此役三分球26投17中，命中率高達65.4%，《ESPN》指出，這是湖人隊史在至少讓對手出手25顆三分球的比賽中，最糟糕的一場。反觀湖人36投僅8中，三分外線命中率是慘澹的22％。

詹姆斯賽後受訪認為，球隊在三分外線的防守還不錯，但對手就是投進了一堆三分球，而他們則是沒進幾顆，國王此役三分球26投17中，命中率高達65.4%。今晚就是那種怎麼投都不會進的比賽。

對於湖人此役三分線命中率超差，總教練瑞迪克（JJ Redick）對此表示，今晚他們製造了50次潛在助攻，但只轉換成21次得分，這一直都是球隊的問題所在，「我想我們只能繼續投下去吧。」

東契奇（Luka Doncic）今天帶傷上陣，繳出42分、8助攻、7籃板、4抄截的全面數據，他是在腹股溝不適的情況下出賽，比賽中一度接受治療。東契奇賽後坦言，其實自己對要不要上場非常猶豫，賽前熱身時就感覺到不對勁，但選擇要出賽就只能嘗試把身體熱開撐過去。

「很明顯，球隊現在正受到很多傷勢影響，」詹姆斯表示，不只是沒穿球衣的球員，連能上場的球員也有傷在身，他們只能想辦法撐過這段時間。

