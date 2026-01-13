自由電子報
中職》南檢攜手統一獅20年 法治教育宣導拒賭反詐

2026/01/13 16:53

南檢攜手統一獅20年 法治教育宣導拒賭反詐（統一獅提供）南檢攜手統一獅20年 法治教育宣導拒賭反詐（統一獅提供）

〔記者林宥辰／綜合報導〕台南地檢署新聞稿表示，本署依循法務部及運動部之政策指示，並適逢今（115）年為本署與中華職棒統一獅球隊合作進行法律宣導之第20年。本署特於今（13）日上午，邀請統一7-ELEVEN獅隊全體隊職員至本署九樓大禮堂，舉辦「獅法英雄 自律自強---2026統一7-ELEVEN獅法治教育」活動。由臺灣高等檢察署臺南檢察分署黃玉垣檢察長、本署鍾和憲檢察長、中華職棒聯盟王惠民副秘書長、統一7-ELEVEN獅職棒隊蘇泰安總經理、臺灣臺南地方法院陳本良法官、本署王聖豪及錢鴻明主任檢察官等人共同主持，並由本署許華偉、李佳潔、邱瀞慧、黃振岳等四位檢察官，以「獅法達人認證賽」之分組搶答並輔以檢察官解說之方式，對職棒球員及職員進行性平、拒賭、反毒及反詐騙等法律議題宣導及播放本署自製反詐短影音。

臺灣高等檢察署臺南檢察分署黃檢察長於會中特別向球員勉勵：「棒球是臺灣的國球，各位球員都肩負著引領臺灣向上的力量，也是所有國人的希望所在，各位的一舉一動代表著國人對球員的期待。而今日的法治宣導，則代表檢察署及所有協力單位作為大家最堅強的後盾與最支持的力量，期待大家一起攜手打造更優質良好的職棒環境，引領臺灣能持續向上。」，而本署鍾檢察長於致詞時，則特別換穿上統一獅隊的球服，並以資深球迷的身份，期許每位球員能作為獅法英雄，成為眾人的表率，並在新的球季都能有最傑出表現，最終能以總冠軍的身份前進總統府。」，而臺灣臺南地方法院陳法官、中華職棒聯盟王副秘書長與統一7-ELEVEN獅職棒隊蘇總經理，則均提醒所有球員要注意防範新興的「線上賭博遊戲模式」，並提醒球員若涉及不法，除可能面臨嚴峻的司法調查，也會引起社會各界關注，甚至導致球員、球團及中華職棒聯盟形象均受到傷害，因此期盼透過本署檢察官精心準備的法治教育課程，讓正確法律觀念能深植到每位職棒球員及職員身上，以維護我國職業棒球賽事能在公平、公正環境下進行。

此外，臺南市政府警察局、臺南市政府毒品危害防制中心等單位亦均派員協助設立宣導攤位，近距離與球員進行反酒駕、反毒、反詐騙等主題有獎徵答，並贈送宣導品，透過生動活潑的方式向統一7-ELEVEn獅隊全體隊職員說明生活中可能遇到的涉法陷阱，也期盼所有職棒球員能恪遵法律，共同營造清新的職棒環境，使我國職業棒球能在公平而清新的比賽環境中持續帶給國人正面的力量。

南檢攜手統一獅20年 法治教育宣導拒賭反詐（統一獅提供）南檢攜手統一獅20年 法治教育宣導拒賭反詐（統一獅提供）

獅隊總教練林岳平。（統一獅提供）獅隊總教練林岳平。（統一獅提供）

獅隊領隊蘇泰安。（統一獅提供）獅隊領隊蘇泰安。（統一獅提供）

南檢攜手統一獅20年 法治教育宣導拒賭反詐。（統一獅提供）南檢攜手統一獅20年 法治教育宣導拒賭反詐。（統一獅提供）

南檢攜手統一獅20年 法治教育宣導拒賭反詐。（統一獅提供）南檢攜手統一獅20年 法治教育宣導拒賭反詐。（統一獅提供）

