NBA》不滿遭溜馬準絕殺吞2連敗 綠衫軍主帥被問6題都回：非法掩護

〔體育中心／綜合報導〕塞爾提克今天在客場於第四節被溜馬球星西亞卡姆（Pascal Siakam）投進準絕殺球，終場以96：98輸球，苦吞2連敗。綠衫軍主帥馬祖拉（Joe Mazzulla）對於裁判在關鍵時刻沒有響哨非常不滿，賽後被問了6題，每個回答全都是：「非法掩護（Illegal screen）」。

兩隊在終場前29.1秒戰成96：96平手，溜馬將最後一擊設計給西亞卡姆，他在三分外線為隊友設掩護，導致塞爾提克後衛D.懷特（Derrick White）失去平衡。隨後，西亞卡姆接到內姆哈德（Andrew Nembhard）的回傳，先做出假動作，接著踏進罰球線內，投進一記高拋後仰投籃，球擦板得分，在終場前6.1秒替溜馬鎖定勝局。

塞爾提克總教練馬祖拉認為西亞卡姆在關鍵時刻的掩護是非法掩護，他在賽後一共被問了6題「請帶我們回顧最後幾個進攻回合？」、「你說什麼？」、「非法掩護？」、「是什麼地方出了問題，才導致球隊落後？」、「你希望大家知道什麼？」、「還有沒有其他想說的？」對於上述問題，馬祖拉的回答全都是「非法掩護」。

近期塞爾提克對於裁判判決頻頻出現不滿的聲音，當家球星布朗（Jaylen Brown）因在上週六輸給聖馬刺後公開批評裁判，被聯盟罰款3萬5000美元。

Joe Mazzulla had the same answer to every postgame question tonight: "Illegal screen."



Here's what unfolded right before Pascal Siakam made his game-winner: pic.twitter.com/Nhf9WBS1wA — Taylor Snow （@taylorcsnow） January 13, 2026

