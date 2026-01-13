WTT冠軍賽》林詩棟辦不到！林昀儒橫掃張禹珍 中媒曝「外掛級」差距

林昀儒、林詩棟。（資料照，取自WTT官網）

〔體育中心／綜合報導〕台灣「沉默刺客」林昀儒日前直落四橫掃南韓名將張禹珍，勇奪2026年WTT杜哈冠軍賽男單冠軍。中媒《搜狐體育》直言，為何同樣都是以反手見長的選手，世界第2的中國好手林詩棟，卻無法像林昀儒一樣擊敗張禹珍？同時也點出兩人的關鍵差距。

林昀儒先是在4強逆轉日本一哥張本智和，並在決賽霸氣橫掃張禹珍；而林詩棟則是在4強以2：4不敵張禹珍。《搜狐體育》指出，這兩場比賽走向截然不同的根本原因，在於兩人的發球與接發環節。

林昀儒的發球不只明顯優於林詩棟，也高於多數頂尖男選手，加上左手持拍的線路優勢，讓張禹珍接發時顯得格外保守，很難順利上手；反觀林詩棟的發球，幾乎被對方當成「日常訓練」處理，後續進攻頻頻受限，決勝局甚至在自己的發球輪連丟8分，也讓勝負就此定調。

中媒繼續提到，林昀儒在接發球方面展現出近乎「外掛等級」的擰拉能力，打到後段讓張禹珍連發球方向都難以抉擇；相較之下，林詩棟在正手短球接發上過於保守，反而成為對手穩定得分的突破口。

中媒表示，隨著成績快速竄升，林詩棟已無可避免撞上「新手牆」，問題不在對手突然變強，而是對他的研究越來越徹底。而能否突破這段低潮，關鍵不只在技術調整，也考驗教練團的應變能力與他本人的心態成熟度，將決定他未來能走多遠。

