北市與亞利桑那州鳳凰城舉行城市少棒交流賽 蔣萬安：棒球是彼此共同的語言

台北市長蔣萬安與美國亞利桑那州鳳凰城市長 Kate Gallego13日共同出席台北市暨美國亞利桑那州鳳凰城—城市少棒交流賽，並與球員一同合影。（記者張嘉明攝）

〔記者孫唯容／台北報導〕今（13）日下午，台北市少棒重點發展學校福林國小及東園國小，與美國亞歷桑納州Arcadia地區少棒隊，舉辦「台北市暨美國亞利桑那州鳳凰城—城市少棒交流賽」，台北市長蔣萬安與鳳凰城市長Kate Gallego共同擔任開球嘉賓，為2026年美國亞利桑那州與台北少棒隊交流賽揭開序幕。

蔣萬安表示，誠摯歡迎美國亞歷桑納州市長Kate Gallego率領Arcadia地區少棒隊來台，他致詞時說，台北市與美國亞利桑那州首府鳳凰城（Phoenix）締結姊妹市的時間比在場許多人的年齡都長，他和Kate Gallego市長見過許多次面，就像隊友一樣熟悉，也一起為合作完成許多事情。

台北市長蔣萬安13日出席台北市暨美國亞利桑那州鳳凰城—城市少棒交流賽，為球賽開球。（記者張嘉明攝）

蔣萬安也打趣表示，他知道鳳凰城以亞利桑那響尾蛇隊聞名，台北則以臺北101和世界上最好的美食聞名，如果你們覺得我們的投手難以擊敗，「那就等著嚐嚐台北的臭豆腐，那才是真正的挑戰！」蔣萬安也說，東園國小棒球隊在去年一路打到威廉波特，讓台灣驕傲，而福林國小則是多年來的棒球強隊。今天的交流不只是球場上的分數，棒球就是彼此共同的語言，你們說英語、我們說中文，但我們都會說HOME RUN。

鳳凰城市長Kate Gallego則感謝台北市的熱情接待，並肯定臺北在青少年培育與體育發展上的長期投入，現場安排球員互贈紀念品、本府致贈營養補給品，以及由兩市市長共同開球，象徵友誼與交流的正式展開。

台北市長蔣萬安（右三）與美國亞利桑那州鳳凰城市長 Kate Gallego（左三）13日共同出席台北市暨美國亞利桑那州鳳凰城—城市少棒交流賽，雙方互換禮物並一同合影。（記者張嘉明攝）

