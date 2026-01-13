自由電子報
體育 競技運動 高球

高球》國家培訓隊12人名單出爐 高協理事長王政松期勉球員繼續成長

2026/01/13 18:13

國家培訓隊12人名單出爐。（高協提供）國家培訓隊12人名單出爐。（高協提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕2026中華民國高爾夫協會國家培訓隊頒獎典禮於今舉行，協會為厚植國家高爾夫培訓隊實力，2026年培訓梯隊經114年度於南寶球場冬季賽4回合的賽事，選出2026年國家培訓隊12名選手，除了基礎訓練外也透過賽事以賽代訓，提升球員競爭力。

典禮當中提到今年度的國際賽事以及2026 年度培訓隊的訓練時間表，為凝聚戰力，本會亦安排了國家培訓隊參加已開放的國際賽事，並全體移至海外進行集中訓練。除了基礎訓練以外也透過賽事以賽代訓，維持高爾夫競技戰力之水準。

中華民國高爾夫協會理事長王政松在頒獎中除提到國家隊未來的國內訓練計畫內容，也期勉選手們保持業餘時期優秀紀錄及成績，持續多元發展，除持續精進球技外，更要具備道德感，並對國家及社會充滿感激。

同時協會對選手培訓，除配合運動部執行「黃金計畫3.0版」，透過系統化的培訓與支援，提升我國競技實力，並配合國家政策持續投入年度培育優秀及具潛力優秀選手等計畫，提升基層訓練資源、引進更多國際交流機會，以及鼓勵更多青少年參與高爾夫運動，讓我們這項運動在未來更加閃耀。

王政松也表示，將會用所有能給予選手的資源培育選手，期待選手們在不管是國內比賽還是國際舞台都能發光發熱。

培訓隊12名選手名單：

男子選手：阮益豈、林居佑、施友翔、王宥鈞、謝承洧、高隆睿。

女子選手：林潔恩、謝秉樺、古旻錞、劉元蕎、賓羽庭、林品杉。

培訓隊男子隊6名成員。（高協提供）培訓隊男子隊6名成員。（高協提供）

培訓隊女子隊6名成員。（高協提供）培訓隊女子隊6名成員。（高協提供）

