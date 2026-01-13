棒球》2026台灣棒球名人堂 李來發、彭政閔、林國輝入選

李來發、彭政閔、林國輝入選2026台灣棒球名人堂。（資料照合成圖）

〔記者徐正揚／台北報導〕台灣棒球名人堂今天在郭泰源、王建民與理監事的見證下，開票公布2026年新入堂名人，由率領台灣隊贏得1992巴塞隆納奧運銀牌的已故教頭李來發、中信兄弟二軍總教練彭政閔、「台灣體大棒球之父」林國輝3人榮登殿堂，理事長林華韋也宣佈，由前台南市政府文化局長、現任成功大學歷史系教授謝仕淵擔任副理事長。

台灣棒球名人堂協會理事長林華韋表示，「要成為台灣棒球名人堂入堂名人，至少要獲得75%的選票，門檻相當高，相當不容易，恭喜這3位新的入堂名人。我也要特別感謝16位專家、學者組成的提名甄審委員，以及56位採訪棒球10年以上，參與遴選的媒體記者朋友，協助名人堂完成這麼重要的工作。」

林華韋特別強調，「日治、戰後和四級棒球及職棒時期奉獻類的候選人，只要每年得票達到1/4，職棒競技類的候選人，只要每年得票達5%，都有15年的候選機會，不是今年沒有獲選就是落選，也請大家千萬不要誤會。」

今年日治、戰後、四級時期奉獻類名人的投票，16位委員出席15位，當選門檻是12票，其中李來發獲得14票，率先當選。獲得11票的林國輝及10票的葉志仙，則進行第二輪票選，林國輝以12票入堂。職棒時期競技類名人票選，發出56張選票，回收55張，其中4張廢票，彭政閔獲42票，通過門檻，成為入堂名人。

對於票選結果，林華韋表示，「謝長亨原本獲42票，彭政閔得到44票，原本都能入堂，但扣除廢票的圈選，最後謝長亨得39票，成為遺珠，彭政閔剛好過門檻。我想，名人堂以很嚴謹和公正的態度遴選名人，或許現有的辦法還有不足之處，美國和日本也是經過不斷的修正才發展至今，我們會再邀集專家討論，讓辦法更完整，也希望之後選出的結果能更符合社會的期待。」

今年新入堂名人中，曾任職棒和信鯨總教練的李來發，曾是1984、1988、1992、2004年奧運的台灣隊教練團成員，且是台灣唯一參加4屆奧運的教練，1992年擔任台灣隊總教練奪得巴塞隆納奧運銀牌，創下台灣在奧運的最佳成績，2009年結束職棒工作後回歸基層深耕15年直到過世，培育無數好手，可說一生都奉獻給台灣的棒球。

彭政閔自新人球季起，連續19年入選明星賽並先發，且連15年奪人氣王；是中華職棒首位締造「千安、百轟、二百盜」紀錄球員，也是唯一連續16年單季打擊率三成以上、連19年都有盜壘成功和5度拿下年度打擊王的選手。生涯出賽1800場，2044支安打、192支全壘打、1096打點、1090得分、231次盜壘、4成31上壘率、3成33打擊率全都名列前茅，更是中職的得分王。

不僅如此，當年假球事件發生，進場觀眾稀稀落落時，他曾感性喊話：「不進場看球的球迷，希望你們能繼續關注我們，我們會更努力，讓你們能更信任我們。但假如有一天，我們做到了能讓你們重新信任，重新得到你們的支持，希望各位球迷能給我們掌聲和鼓勵。」這個最溫柔又強烈的承諾，至今仍讓球迷感動，也成為帶領中職走出黑暗期的關鍵。

至於林國輝，1963年便擔任省體棒球隊總教練，直到1998年退休，從體專到體育運動大學一路耕耘長達35年，桃李滿天下，並培育出謝明勇、楊賢銘、賴大源、陳献榮等多位先後擔任各級台灣隊的總教練。長期研究規則，並擔任裁判和選訓委員，1979年與簡永昌等人受全國棒協之委託，編印台灣第一本由全國棒球主管機關發布之正式棒球規則書。1983年受政府徵召，遠赴厄瓜多擔任教練，是台灣棒球外派教練第1人。加上他精通日語，在對日和中南美洲棒球交流上，曾扮演重要角色。

