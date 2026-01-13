自由電子報
體育 棒球

經典賽》韓媒警戒台灣隊混血好手費爾柴德、龍！點名2位「韓國殺手」

2026/01/13 18:51

費爾柴德、龍。（資料照，法新社）費爾柴德、龍。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕日前有媒體率先揭露經典賽台灣隊43人集訓名單，雖然並未獲得負責組訓的中職聯盟相關評論或回應，但仍吸引韓媒目光。《朝鮮日報》以「混血大聯盟戰力＋潛力新秀」到齊，還有韓國殺手」為題撰文指出，台灣隊這次增添2大混血好手，還特別點名必須高度警戒2位「韓國殺手」。

報導提到，台灣隊集訓名單中最受矚目的，是即將有台裔美籍球員加入，包含上季待過勇士與光芒、本季將效力守護者的外野手費爾柴德（Stuart Fairchild），以及隸屬小熊3A的一壘手強納森．龍（Jonathan Long）。

報導指出，台灣在上屆徵召中職球星，以及旅美、旅日戰力，但最終止步首輪。本屆則由帶領台灣拿下2024年世界12強賽冠軍的總教練曾豪駒執掌兵符，除了當時主力陳傑憲、林昱珉以外，還集結古林睿煬、林安可、張育成等國內外戰力，力求打造最強陣容。

其中韓媒特別點名，曾在12強隊南韓大爆發的陳傑憲，以及在杭州亞運、12強賽都曾對南韓登板的林昱珉，對於柳志炫領軍的南韓而言，都是必須高度警戒的對象。韓媒也提到，回顧12強賽，南韓以3：6不敵台灣，這場敗仗也成為南韓一輪遊的關鍵因素。

台灣隊將於後天（1月15日）在國訓中心展開第一階段集訓，而南韓隊目前也正在塞班島進行第一階段集訓，雙方將於3月8日在東京巨蛋進行經典賽小組賽C組第3戰的交手。

陳傑憲、林昱珉。（資料照，記者陳志曲攝）陳傑憲、林昱珉。（資料照，記者陳志曲攝）

