自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》紐媒揭洋基貝林傑替代方案！曝前MVP恐轉戰道奇、藍鳥等5隊

2026/01/13 19:42

貝林傑。（資料照，路透）貝林傑。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕洋基休賽季補強靜悄悄，首要目標仍是簽回前國聯MVP強打貝林傑（Cody Bellinger），不過雙方談判陷入僵局。根據《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）報導，洋基正在考量轉向交易市場的可能性。

消息指出，洋基向貝林傑端出一份5年總額約1.55億美元合約（約49億新台幣），但貝林傑陣營想要7年長約，合約年限成為最大分歧點。海曼進一步報導，洋基除了已經評估另外2位FA大咖塔克（Kyle Tucker）與小畢歇特（Bo Bichette）以外，同時也在討論多位球星的交易可能性，包含小熊二壘手霍納（Nico Hoerner）與白襪外野手（Luis Robert Jr.）。

霍納生涯拿下過2屆金手套獎，上季出賽156場，打擊三圍.297/.345/.394，攻擊指數0.739，敲出7轟、61分打點，wRC+109創生涯新高，fWAR值4.8更是今年全聯盟二壘手之最。隨著小熊日前簽下明星三壘手柏格曼（Alex Bregman），霍納在小熊的內野陣容中可能成為被犧牲的對象。

羅伯特生涯入選1屆明星賽，拿過1座銀棒獎與1屆金手套，累積102轟、298分打點。上季羅伯特出賽110場，打擊三圍.223/.297/.364，攻擊指數661，敲出14轟、53分打點，wRC+84追平2024年並列生涯最差。羅伯特擁有2026年2000萬美元球隊選項，並在2027年還有另一年球隊選項。

海曼補充，如果貝林傑最終未與洋基續前緣，包含道奇、巨人、大都會、小熊與藍鳥，都可能成為他的潛在下家。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中