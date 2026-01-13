MLB》紐媒揭洋基貝林傑替代方案！曝前MVP恐轉戰道奇、藍鳥等5隊

貝林傑。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕洋基休賽季補強靜悄悄，首要目標仍是簽回前國聯MVP強打貝林傑（Cody Bellinger），不過雙方談判陷入僵局。根據《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）報導，洋基正在考量轉向交易市場的可能性。

消息指出，洋基向貝林傑端出一份5年總額約1.55億美元合約（約49億新台幣），但貝林傑陣營想要7年長約，合約年限成為最大分歧點。海曼進一步報導，洋基除了已經評估另外2位FA大咖塔克（Kyle Tucker）與小畢歇特（Bo Bichette）以外，同時也在討論多位球星的交易可能性，包含小熊二壘手霍納（Nico Hoerner）與白襪外野手（Luis Robert Jr.）。

霍納生涯拿下過2屆金手套獎，上季出賽156場，打擊三圍.297/.345/.394，攻擊指數0.739，敲出7轟、61分打點，wRC+109創生涯新高，fWAR值4.8更是今年全聯盟二壘手之最。隨著小熊日前簽下明星三壘手柏格曼（Alex Bregman），霍納在小熊的內野陣容中可能成為被犧牲的對象。

羅伯特生涯入選1屆明星賽，拿過1座銀棒獎與1屆金手套，累積102轟、298分打點。上季羅伯特出賽110場，打擊三圍.223/.297/.364，攻擊指數661，敲出14轟、53分打點，wRC+84追平2024年並列生涯最差。羅伯特擁有2026年2000萬美元球隊選項，並在2027年還有另一年球隊選項。

海曼補充，如果貝林傑最終未與洋基續前緣，包含道奇、巨人、大都會、小熊與藍鳥，都可能成為他的潛在下家。

