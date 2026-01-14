馬刺再戰王者雷霆拚四殺、湖人背靠背對決老鷹、勇士打拓荒者 今日賽事預告與轉播

聯盟龍頭雷霆在主場迎戰馬刺。（美聯社）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

NBA今天有3場轉播，由聯盟龍頭雷霆在主場迎戰馬刺，雷霆本季被馬刺三殺，對戰3場全敗，雷霆一哥「SGA」吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）將率雪恥，並挑戰近期的一波4連勝，馬刺「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）要領軍力阻連敗。

第2場是湖人對老鷹，41歲「詹皇」詹姆斯（LeBron James）若休兵的話，將中斷史上第一連續21年入選年度最佳陣容紀錄。東契奇（Luka Doncic）昨在腹股溝不適的情況下出賽，今天能否出賽存疑。第3場為勇士在主場迎戰拓荒者，「萌神」柯瑞（Stephen Curry）將率隊止敗，誰能搶下這場對決的勝利，喜愛NBA的球迷不要錯過。

NBA

08：30 馬刺 VS 雷霆 緯來體育

11：30 老鷹 VS 湖人 緯來育樂

12：00 拓荒者 VS 勇士 緯來體育

BWF印度公開賽

12：30 32強

17：30 32強

轉播：愛爾達體育3台

UBL



13：30 輔仁大學 VS 中信科大

18：00 南華大學 VS 臺灣體大

轉播：MOMOTV

