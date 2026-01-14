MLB》美媒爆料貝林傑實際要價「太誇張」！恐重演兩大明星重砲劇本

貝林傑。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基休賽季補強靜悄悄，首要目標仍是簽回前國聯MVP強打貝林傑（Cody Bellinger），不過雙方談判陷入僵局。根據《The Athletic》記者鮑登（Jim Bowden）撰文透露貝林傑陣營的最新要價，並直呼「太誇張」。

先前《紐約郵報》海曼（Jon Heyman）報導，洋基向貝林傑端出一份5年總額約1.55億美元合約（約49億新台幣），但貝林傑陣營想要7年長約，合約年限成為最大分歧點。而鮑登則引述消息人士說法，進一步揭露金額，據傳貝林傑與其經紀人波拉斯（Scott Boras）正在尋求一張7到8年、總額約2.1億至2.5億美元合約。儘管這項消息未獲球團或波拉斯經紀公司證實，但鮑登直言若屬實，這樣的價法實在過於誇張。

貝林傑上季確實有不錯表現，繳出bWAR值5.1、29轟與攻擊指數0.813的成績單，且仍能勝任三個外野位置與一壘，整體守備水準也高於平均。但以他的生涯起伏來看，鮑登認為這樣的合約年限風險依舊過高。除非貝林傑已從其他球隊獲得同等級報價，否則他的要價幾乎站不住腳；而目前來看，並沒有這樣的球隊存在，除非真有一支外界完全未知的「神秘球隊」。

鮑登分析，即使貝林傑與洋基談判卡關，也不代表他未來不能回頭接受洋基的最後報價，只要那仍是他眼前最好的選項。然而這個恐怕不會維持太久，因為洋基已經開始轉向其他補強目標，洋基一旦簽下小畢歇特（Bo Bichette）這類的球員，或是交易來席格（Corey Seager），可能就沒有足夠的薪資空間再迎回貝林傑。

鮑登指出，最理想的方案或許是貝林傑接受洋基的最終報價；若他拒絕，恐怕就得重演阿隆索（Pete Alonso）和柏格曼（Alex Bregman）去年休季的劇本，改簽一張附帶跳脫條款的短約，不過最終以結果論來看，這樣的選擇反而對兩人都帶來長遠的好處。

《紐約郵報》海曼也透露，洋基與貝林傑陣營本週仍將持續進行談判，洋基正試著透過改善最新5年約的報價，來彌補雙方在年限上的分歧，包含加入跳脫條款、優渥的簽約金，以及不採延遲支付。雖然雙方各有所需，但仍正努力達成協議以繼續合作。

