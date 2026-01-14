自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》美媒爆料貝林傑實際要價「太誇張」！恐重演兩大明星重砲劇本

2026/01/14 06:49

貝林傑。（資料照，法新社）貝林傑。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基休賽季補強靜悄悄，首要目標仍是簽回前國聯MVP強打貝林傑（Cody Bellinger），不過雙方談判陷入僵局。根據《The Athletic》記者鮑登（Jim Bowden）撰文透露貝林傑陣營的最新要價，並直呼「太誇張」。

先前《紐約郵報》海曼（Jon Heyman）報導，洋基向貝林傑端出一份5年總額約1.55億美元合約（約49億新台幣），但貝林傑陣營想要7年長約，合約年限成為最大分歧點。而鮑登則引述消息人士說法，進一步揭露金額，據傳貝林傑與其經紀人波拉斯（Scott Boras）正在尋求一張7到8年、總額約2.1億至2.5億美元合約。儘管這項消息未獲球團或波拉斯經紀公司證實，但鮑登直言若屬實，這樣的價法實在過於誇張。

貝林傑上季確實有不錯表現，繳出bWAR值5.1、29轟與攻擊指數0.813的成績單，且仍能勝任三個外野位置與一壘，整體守備水準也高於平均。但以他的生涯起伏來看，鮑登認為這樣的合約年限風險依舊過高。除非貝林傑已從其他球隊獲得同等級報價，否則他的要價幾乎站不住腳；而目前來看，並沒有這樣的球隊存在，除非真有一支外界完全未知的「神秘球隊」。

鮑登分析，即使貝林傑與洋基談判卡關，也不代表他未來不能回頭接受洋基的最後報價，只要那仍是他眼前最好的選項。然而這個恐怕不會維持太久，因為洋基已經開始轉向其他補強目標，洋基一旦簽下小畢歇特（Bo Bichette）這類的球員，或是交易來席格（Corey Seager），可能就沒有足夠的薪資空間再迎回貝林傑。

鮑登指出，最理想的方案或許是貝林傑接受洋基的最終報價；若他拒絕，恐怕就得重演阿隆索（Pete Alonso）和柏格曼（Alex Bregman）去年休季的劇本，改簽一張附帶跳脫條款的短約，不過最終以結果論來看，這樣的選擇反而對兩人都帶來長遠的好處。

《紐約郵報》海曼也透露，洋基與貝林傑陣營本週仍將持續進行談判，洋基正試著透過改善最新5年約的報價，來彌補雙方在年限上的分歧，包含加入跳脫條款、優渥的簽約金，以及不採延遲支付。雖然雙方各有所需，但仍正努力達成協議以繼續合作。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中