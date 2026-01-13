自由電子報
PLG》紀錄刷起來！盧峻翔飆生涯新高43分 領航猿痛宰洋基奪9連勝

2026/01/13 21:16

盧峻翔。（記者林正堃攝）盧峻翔。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕桃園領航猿今天在主場迎戰洋基工程，「夜王」盧峻翔狂飆生涯新高43分，同時完成生涯累積得分2000分里程碑，最終以131：95痛宰對手，奪下開季9連勝，持續堆高聯盟紀錄，團隊單場130分也突破隊史新高。

領航猿上週日擊敗富邦勇士後拉出開季8連勝，刷新聯盟最長開季連勝紀錄，今天碰上戰績墊底的洋基，有機會繼續堆高紀錄；另一看點是盧峻翔生涯累積得分1985分，今晚有機會挑戰生涯2000分里程碑。

盧峻翔。（記者林正堃攝）盧峻翔。（記者林正堃攝）

今天要挑戰個人得分里程碑的盧峻翔在首節就拿下15分，順利完成2000分目標，球隊也在他的帶領下，取得雙位數領先，洋基則靠著庫薩斯強攻禁區搶分，但首節打完領航猿已領先12分。

不過，洋基在第2節找到準星，喬治金、葉惟捷接連得分，助隊追到個位數差距，但領航猿很快反擊，半場打完取得66：53領先。盧峻翔今天狀況頗佳，上半場6顆三分球命中，追平聯盟上半場個人三分球命中紀錄，拿下28分；洋基方面，傑克森14分全隊最高。

易籃後，領航猿一波10：4攻勢，再度擴大領先，3節打完得分破百，也將領先擴大到30分，勝負大致定調。即便如此，盧峻翔在第4節照常上陣，攻下第43分也刷新原本生涯得分最高40分，一場比賽締造兩項紀錄。

領航猿今天團隊命中率突破5成，全隊5人得分上雙，盧峻翔繳出生涯新高43分、5籃板、6助攻，葛拉漢24分、10籃板；洋基方面，庫薩斯23分、16籃板，喬治金20分次之。

