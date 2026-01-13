自由電子報
體育 籃球 PLG

PLG》原有望挑戰50分卻選擇退場 盧峻翔：給其他人發揮

2026/01/13 22:12

盧峻翔。（記者林正堃攝）盧峻翔。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕PLG桃園領航猿「夜王」盧峻翔今天飆出生涯新高43分，達成生涯2000分里程碑，為聯盟史上第一人，率隊以131：95痛宰洋基工程，拉出開季9連勝。原本盧峻翔還有機會挑戰50分和聯盟單場最高得分紀錄51分，但他選擇在末節還剩6分36秒退場，他認為，其他時間可以留給其他隊友發揮。

28歲的盧峻翔上季完成年度MVP二連霸，這季持續進化，本季已兩度榮膺單月MVP，而他在賽前生涯累積得分1985分，距離2000分大關僅15分之遙。

一開賽盧峻翔展現火燙手感，單節進帳15分，一舉達標2000分，另外他在上半場投進6顆三分球追平聯盟半場最多三分球紀錄，兩節打完攻下28分則刷新個人半場得分紀錄，並在末節拿下第43分，刷新原本自己的紀錄40分。

盧峻翔今天在第4節還剩6分36秒時退場，提到當時情況，他透露，原本有機會挑戰50分，但他主動要求教練讓他休息，「當時至少有6、7分鐘以上的時間，我覺得可以給其他較少上場的球員，我們是很棒的團隊，能給他們多點時間也對他們有幫助。」

盧峻翔今天三分球11投8中，飆出生涯新高43分，另外貢獻6助攻、5籃板，他透露，其實前幾場身體有些小傷勢，很感謝體能教練劉年傑協助他恢復，狀態好轉情況下，當然也不吝於去幫助球隊。

完成生涯2000分，盧峻翔表示，很開心能達成這個里程碑，但也不會因此驕傲，「這幾季下來，我一直從錯誤中學習，未來還會有很多挑戰，我會繼續努力。」

對於今天比賽團隊表現，總教練卡米諾斯表示，這是一場很棒的勝利，球隊從第一節就打出不錯節奏，但他認為，這一場是屬於「兩千分先生」的夜晚。

