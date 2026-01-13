經典賽》季後賽狂敲30安創紀錄 藍鳥工具人加入史上最夢幻美國隊！

克萊門特。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕29歲藍鳥內野手克萊門特（Ernie Clement）稍早宣布將參戰第6屆世界棒球經典賽美國隊，眾星雲集的夢幻隊增添一名內野工具人。

克萊門特能守三壘、二壘和游擊，去年出賽157場，繳出9轟、50分打點，打擊三圍為.277/.313/.398，OPS為0.711，在季後賽表現亮眼，打擊率高達0.411，克萊門特在世界大賽G7上演3安猛打賞，季後賽狂敲30安，成為史上季後賽最多安打的打者。克萊門特大聯盟生涯5年共累積25轟、126分打點和342支安打。克萊門特加入美國隊，將提升內野陣容深度，多守位的他也將成為調度活棋。

美國在上屆WBC決賽不敵日本，今年力拚重返榮耀，目前野手陣容已經有一壘手哈波（Bryce Harper）二壘手圖榮（Brice Turang）、游擊手小惠特（Bobby Witt Jr.）、三壘手韓德森（Gunnar Henderson）、捕手羅里（Cal Raleigh），外野三人則為本屆美國隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）、卡洛爾（Corbin Carroll）與阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong），指定打擊史瓦伯（Kyle Schwarber），替補還有明星捕手史密斯（Will Smith）和明星外野手「黑鱒」巴克斯頓（Byron Buxton）。

投手方面更是豪華，包含兩位新科塞揚名投史庫柏爾（Tarik Skubal）、史基斯（Paul Skenes）還有韋伯（Logan Webb）、萊恩（Joe Ryan）、麥克萊恩（Nolan McLean）、霍姆斯（Clay Holmes）、波伊德（Matthew Boyd）、惠特洛克（Garrett Whitlock）、賈克斯（Griffin Jax）、克里文傑（Garrett Cleavinger）、貝納（David Bednar）和米勒（Mason Miller）。

