美最高法院審理兩州跨性別運動員禁令　預計6月判決

〔中央社〕美國由保守派主導的最高法院今天介入針對女孩及女性運動賽事中跨性別運動員議題的熱烈爭議，審理愛達荷州及西維吉尼亞州禁止跨性別運動員參加女子賽事的州法律所引發的法律挑戰，預計6月或7月初作出判決。

法新社報導，近年來，美國已有超過20個州通過相關法律，禁止在出生時被指定為男性的運動員，參加女孩或女子運動賽事。

愛達荷州這起案件源自該州由共和黨掌控下在2020年通過的「女性運動公平法案」（Fairness in Women's Sports Act）。此法案遭到一名愛達荷州大學的跨性別運動員提告，較低級法院裁定該法律違反美國憲法的平等保護條款。

愛達荷州副檢察長赫斯特（Alan Hurst）於今天的法庭辯論中表示。「愛達荷州的法律依據性別進行分類，因為性別在運動賽事中非常重要。」

赫斯特說：「性別與許多運動優勢，如體型、肌肉量、骨質密度以及心肺容量都有高度相關。如果女性沒有自己獨立的競賽，她們將無法公平競爭。」

西維吉尼亞州2021年通過的「保護女性運動法案」（Save Women's Sports Act），則遭到一名未獲准參加女子田徑隊的中學生提出異議。

上訴法院認定，這項禁令構成基於性別的歧視，違反聯邦民權法案「教育法修正案第9條」（Title IX），該法明文禁止在教育計畫中基於性別的歧視。

去年二月，總統川普（Donald Trump）發布行政命令，試圖禁止跨性別運動員參加女孩及女性賽事，此議題是他競選白宮時的主打議題之一。

川普表示：「從今以後，女子運動只屬於女性。」他說：「這項行政命令將終結針對女子運動的戰爭。」

該行政命令允許聯邦機構拒絕對允許跨性別運動員參與女孩或女子隊伍的學校提供資金。

●賓大案例成爭議焦點 -

賓夕法尼亞大學（University of Pennsylvania）游泳選手湯瑪斯（Lia Thomas）在2022年以女子選手身分出戰大學聯賽後，成為討論跨性別運動員參加女子賽事議題的爭議核心。

包括部分同隊選手在內的批評者認為，曾參加賓大男子隊比賽的湯瑪斯，不該被允許與女性同場競技，認為她有不公平的生理優勢。

賓大最終同意禁止跨性別運動員參加其女子運動隊，並以此解決因湯瑪斯爭議所引發的聯邦民權申訴案。

此舉是在教育部民權辦公室調查後做出的決定，該調查認定賓大允許湯瑪斯參加女子賽事，已違反「教育法修正案第9條」。

目前，美國最高法院9位大法官中，保守派佔6席、自由派3席，而大法官們去年也曾處理兩起備受關注的跨性別相關案件。

他們支持田納西州禁止未成年人接受性別確認（gender-affirming）醫療的州法律，同時也支持川普將跨性別軍人成員開除的決定。1150114

