NBA》AD將動刀缺陣數個月 美媒爆例行賽恐報銷讓本人發文駁斥

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠明星大前鋒A.戴維斯（Anthony Davis）日前左手韌帶損傷，根據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，A.戴維斯預計將動手術，將缺陣數個月，推測A.戴維斯有可能賽季提前報銷。但A.戴維斯則在社群媒體X上發文說，「你們最後別再去聽這些APP上流傳的那些謊言了。」

A.戴維斯是在美國時間上週四面對爵士的比賽中，他在防守爵士球星馬卡南（Lauri Markkanen）時不慎造成手部受傷。該場比賽A.戴維斯交出21分、11籃板、4助攻。

查拉尼亞的報導指出，由於A.戴維斯的傷勢，加上獨行俠目前的戰績為15勝25敗排西部第12名，A.戴維斯本季在達拉斯的賽季已經結束。今年6月的NBA選秀，將是獨行俠在2031年前最後一次能掌控自己的首輪選秀權機會。

查拉尼亞提到，A.戴維斯受傷後，獨行俠就與多支有興趣的球隊，就A.戴維斯的交易展開討論。傳出若A.戴維斯被交易到一支具備季後賽競爭力的球隊，像是先前表達有興趣的暴龍隊和老鷹隊，A.戴維斯的復出時間點有可能趕上季後賽。

A.戴維斯自2025年2月被交易至獨行俠後，飽受傷勢所苦，至今只為獨行俠出賽29場例行賽。A.戴維斯本季出賽20場，交出場均20.4分、11.1顆籃板、1.7次阻攻。

A.戴維斯出賽時，獨行俠的戰績為10勝10敗。當A.戴維斯缺陣時，獨行俠的戰績為5勝15敗。

Yall better stop listening to all these lies on these apps! — Anthony Davis （@AntDavis23） January 13, 2026

