自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》備妥44億「枕頭合約」給最大咖塔克 豪門大都會準備殺出重圍？

2026/01/14 07:23

塔克。（資料照，法新社）塔克。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕休賽季自由市場最大咖塔克（Kyle Tucker）爭奪戰即將邁向尾聲？眾多消息指出，大都會已經開給他不只一份報價，包含單年5000萬美元的超高價「枕頭合約（年限短但均薪高）」，以及3年1.2億至1.4億美元（約新台幣44億）的合約。

《The Athletic》的薩蒙（Will Sammon）在報導中提到，大都會在最近一個禮拜與塔克進行多次視訊會議，業界消息也透露，塔克最快有可能會在這個禮拜做出決定。

大都會總裁史登斯（David Stearns）當地時間周三在大都會花旗球場的記者會上，儘管沒有正面回應塔克的傳言，但並沒有將話說死：「我不會排除任何可能性。我想我們現在、且未來也會持續參與自由市場與交易市場各個層面的談判。」

大都會在這個休賽季不斷失去自家球星，包含重砲阿隆索（Pete Alonso）轉投金鶯、資深外野手尼莫（Brandon Nimmor）被交易至遊騎兵，明星工具人麥尼爾（Jeff McNeil）被賣給運動家。如果塔克可以加盟，無疑會為以索托（Juan Soto）、林多（Francisco Lindor）為首的打線注入一劑強心針，也能多少撫慰整個休賽季傷痕累累的大都會球迷心情。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中