MLB》備妥44億「枕頭合約」給最大咖塔克 豪門大都會準備殺出重圍？

塔克。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕休賽季自由市場最大咖塔克（Kyle Tucker）爭奪戰即將邁向尾聲？眾多消息指出，大都會已經開給他不只一份報價，包含單年5000萬美元的超高價「枕頭合約（年限短但均薪高）」，以及3年1.2億至1.4億美元（約新台幣44億）的合約。

《The Athletic》的薩蒙（Will Sammon）在報導中提到，大都會在最近一個禮拜與塔克進行多次視訊會議，業界消息也透露，塔克最快有可能會在這個禮拜做出決定。

大都會總裁史登斯（David Stearns）當地時間周三在大都會花旗球場的記者會上，儘管沒有正面回應塔克的傳言，但並沒有將話說死：「我不會排除任何可能性。我想我們現在、且未來也會持續參與自由市場與交易市場各個層面的談判。」

大都會在這個休賽季不斷失去自家球星，包含重砲阿隆索（Pete Alonso）轉投金鶯、資深外野手尼莫（Brandon Nimmor）被交易至遊騎兵，明星工具人麥尼爾（Jeff McNeil）被賣給運動家。如果塔克可以加盟，無疑會為以索托（Juan Soto）、林多（Francisco Lindor）為首的打線注入一劑強心針，也能多少撫慰整個休賽季傷痕累累的大都會球迷心情。

