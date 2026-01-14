MLB》季後賽震撼結局不敵道奇 費城人再發動交易補強牛棚

海盜牛棚投手舒加特被交易到費城人。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕去年季後賽因為柯克林（Orion Kerkering）判斷失誤，震撼敗給衛冕軍道奇的費城人，今天再次發動交易補強牛棚，用小聯盟內野手羅雷托（Francisco Loreto）換來海盜牛棚投手舒加特（Chase Shugart）。

本筆交易讓費城人的40人名單正式填滿，代表球隊若要簽回瑞爾穆托（J.T. Realmuto）或小畢歇特（Bo Bichette）都得再進行人員調整來清出空間。消息指出，球團與明星外野手卡斯泰拉諾斯（Nick Castellanos）雙方都認為，彼此之間的緣分不會延續到今年春訓開始前。

29歲的舒加特上個賽季在海盜出賽35場，防禦率3.40，有5次中繼成功，送出31K、17BB，被打擊率2成06，每局被上壘率1.11，直球均速94.8英哩，不論帳面成績或進階數據來看，舒加特的到來很有可能只是球隊牛棚的深度選項而非主力。

目前費城人的牛棚有6人已經鎖定位置，分別是終結者杜蘭（Jhoan Duran）、鮑蘭（Jonathan Bowlan）、阿瓦拉多（José Alvarado）與班克斯（Tanner Banks），柯克林（Orion Kerkering）與凱勒（Brad Keller）。

舒加特將與波普（Zach Pop）、規則五選秀選到的麥坎布利（Zach McCambley）、庫雷特（Yoniel Curet）、巴克斯（Tyler Backus），還有霍夫曼（Nola Hoffman）、強森（Seth Johnson）、拉札爾（Max Lazar）等人爭搶最後2個位置。

