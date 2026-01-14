自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》季後賽震撼結局不敵道奇 費城人再發動交易補強牛棚

2026/01/14 07:43

海盜牛棚投手舒加特被交易到費城人。（資料照，路透）海盜牛棚投手舒加特被交易到費城人。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕去年季後賽因為柯克林（Orion Kerkering）判斷失誤，震撼敗給衛冕軍道奇的費城人，今天再次發動交易補強牛棚，用小聯盟內野手羅雷托（Francisco Loreto）換來海盜牛棚投手舒加特（Chase Shugart）。

本筆交易讓費城人的40人名單正式填滿，代表球隊若要簽回瑞爾穆托（J.T. Realmuto）或小畢歇特（Bo Bichette）都得再進行人員調整來清出空間。消息指出，球團與明星外野手卡斯泰拉諾斯（Nick Castellanos）雙方都認為，彼此之間的緣分不會延續到今年春訓開始前。

29歲的舒加特上個賽季在海盜出賽35場，防禦率3.40，有5次中繼成功，送出31K、17BB，被打擊率2成06，每局被上壘率1.11，直球均速94.8英哩，不論帳面成績或進階數據來看，舒加特的到來很有可能只是球隊牛棚的深度選項而非主力。

目前費城人的牛棚有6人已經鎖定位置，分別是終結者杜蘭（Jhoan Duran）、鮑蘭（Jonathan Bowlan）、阿瓦拉多（José Alvarado）與班克斯（Tanner Banks），柯克林（Orion Kerkering）與凱勒（Brad Keller）。

舒加特將與波普（Zach Pop）、規則五選秀選到的麥坎布利（Zach McCambley）、庫雷特（Yoniel Curet）、巴克斯（Tyler Backus），還有霍夫曼（Nola Hoffman）、強森（Seth Johnson）、拉札爾（Max Lazar）等人爭搶最後2個位置。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中