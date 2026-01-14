MLB》道奇1年約網羅古巴工具人 把剛撿來的31歲大齡菜鳥給DFA

古巴資深工具人伊巴涅茲。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕根據《美聯社》報導，道奇隊今天正式以1年120萬美元合約網羅古巴資深工具人伊巴涅茲（Andy Ibáñez），為了清出40人名單空間，道奇隊把剛撿來的內野手費茲傑爾（Ryan Fitzgerald）給指定讓渡。

現年32歲的伊巴涅茲上季效力老虎隊，出賽91場交出4轟、21分打點，打擊率2成39的表現。伊巴涅茲去年主要鎮守三壘，也守過二壘、一壘、游擊、外野等位置。

伊巴涅茲在2015年與遊騎兵簽約，2021年首度登上大聯盟，生涯在大聯盟有5個賽季，除了老虎隊外，還待過遊騎兵，共出賽420場，累積28轟，平均打擊率2成54。

道奇隊在美國時間1月9日從讓渡名單中撿走費茲傑爾，如今球隊簽下伊巴涅茲，道奇為清出40人名單空間，把費茲傑爾給指定讓渡。這是費茲傑爾自美國時間1月2日後，休賽季第二次遭到DFA。

現年31歲的費茲傑爾去年在雙城隊時期，首度踏上大聯盟出賽，出賽24場交出4轟、9打點，打擊率1成96的表現。費茲傑爾去年在小聯盟3A交出7轟、31分打點，打擊率2成77的成績。

