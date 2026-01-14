自由電子報
經典賽》31億「串流黑船」衝擊日本 大谷翔平淪轉播人質？

2026/01/14 08:44

大谷翔平。（資料照，美聯社）大谷翔平。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕世界棒球經典賽將在3月開打，然而上屆衛冕軍日本當地的經典賽轉播卻被美國企業《Netflix》獨佔，《紐約郵報》赫南德茲（Dylan Hernandez）撰文分析，大谷翔平在日本的影響力，有可能影響這場豪賭的結果。

上屆大谷翔平在冠軍賽登板擔任終結者，最終三振掉楚奧特（Mike Trout）的經典畫面歷歷在目，在日本包含東京在內的關東地區，有46%的家庭收看了轉播，這是一種全民共享的體驗，是無價之寶。

然而，在距離下屆經典賽開賽不到兩個月，日本可能被迫接受一個被認為不可思議的事實，就是那樣的時刻是有代價的。因為《Netflix》獲得日本區經典賽的獨家轉播權。如果沒有訂閱該串流平台將可能一場比賽都看不了。無論是「侍日本」對陣台灣的開幕戰，還是11天後在邁阿密舉行的決賽，前日本武士宮本慎也在自己的Youtube頻道上直言，這樣的狀況「真的很令人遺憾」。

《Netflix》在日本相對便宜，包含廣告的方案每月不到6美元，標準方案則不到10美元，赫南德茲指出，憤怒的源頭並非價格，而是為了看電視體育節目而付費，或者說為了看電視而付費，在日本是一個相對較新的概念。

大谷翔平上屆率領日本奪冠，日本當地收視率相當誇張。（資料照，美聯社）大谷翔平上屆率領日本奪冠，日本當地收視率相當誇張。（資料照，美聯社）

雖然近年來日本職棒和職業足球的轉播已逐漸轉向訂閱制平台，但重大國際賽事的國家隊比賽，通常仍保留在免費的無線電視台上。儘管串流平台DAZN擁有即將到來的世界盃足球賽版權，但仍有例外條款，讓日本隊的比賽能在無線電視網上播放。

但經典賽卻非如此，根據日本新聞報導，據傳《Netflix》支付近1億美元（約新台幣31億）購買版權，這筆費用是上一屆比賽的5倍之多。曾參與2006年首屆經典賽的冠軍成員宮本慎也指出，這項賽事的創辦初衷是為了推廣棒球的普及度，他認為將賽事移出免費電視台與這個使命背道而馳。

日本職棒會長榊原定征在上週對記者表示，他仍希望達成妥協，並提出了在無線電視台「錄影延時轉播」日本隊比賽的可能性。榊原表示：「我認為如果能有一種環境，讓一般民眾能以某種形式在無線電視上收看比賽，那會是件好事。」

有關此專題的日本新聞報導，常將《Netflix》稱為「黑船」（kuro fune）。這是指1853年培里（Matthew Calbraith Perry）准將率軍艦抵達今日的東京灣，這標誌著日本維持了250多年鎖國政策的終結。當時日本基本上是被迫簽署條約開放貿易，不僅對其經濟造成衝擊，也改變了日本的文化。

不過去年道奇隊訪問東京時，日本對戰小熊隊的單張門票在二手市場炒到超過1000美元，民間也出現過類似的抱怨。儘管如此，道奇與小熊隊的兩場比賽依然座無虛席，對陣日本球隊的熱身賽也是如此，甚至連觀看球隊練習的門票也都售罄。

《Fanatics》公司在交流賽後宣布，東京賽期間的周邊商品與球員卡銷售額達4000萬美元，創下該公司特殊活動的紀錄。最終，當地人想看大谷的渴望戰勝了對高價的疑慮。《Netflix》賭的正是同樣的結果。

