MLB》洋基4換1重磅交易！補進馬林魚優質先發好手

馬林魚維瑟斯加盟洋基。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天發動交易，跟馬林魚以4換1交易網羅左投先發維瑟斯（Ryan Weathers），補強先發輪值強度。

馬林魚在休賽季持續當賣家，先前他們把陣中先發好手卡布雷拉（Edward Cabrera）賣給小熊，換來小熊農場頭號外野手凱西（Owen Caissie），小熊農場第11名的赫南德茲（Cristian Hernandez）以及內野手德萊昂（Edgardo De Leon）。

請繼續往下閱讀...

今天馬林魚再次把自家投手賣掉，換得洋基4位小聯盟球員路易斯（Dillon Lewis）、瓊斯（Brendan Jones）、賈索（Dylan Jasso）以及馬修斯（Juan Matheus）。根據《The Ahtleic》記者羅森索（Ken Rosenthal）指出，路易斯是馬林魚先前在卡布雷拉交易談判時，想從洋基拿到的外野手，目前他在洋基農場排名第16名。

維瑟斯上個賽季因傷僅投8場先發，拿下2勝2敗，防禦率3.99，38.1局送出37K，每局被上壘率1.278，而在2024年賽季，維瑟斯先發16場拿下5勝6敗，防禦率3.63。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法