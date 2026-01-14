MLB》洋基重磅交易補強輪值！ 新同學維瑟斯將創罕見紀錄

維瑟斯加盟洋基。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基在今天透過4換1交易迎來馬林魚左投維瑟斯（Ryan Weathers），他的父親D.維瑟斯（David Weathers）同樣也曾效力過洋基隊，將會是洋基隊史第5對效力過洋基的父子檔。

洋基今天送出4位小聯盟球員：路易斯（Dillon Lewis）、瓊斯（Brendan Jones）、賈索（Dylan Jasso）以及馬修斯（Juan Matheus），跟馬林魚換來優質左投維瑟斯補強先發輪值。

由於新賽季洋基輪值王牌柯爾（Gerrit Cole）、明星左投羅冬（Carlos Rodón）與施密特（Clarke Schmidt）可能無法準時歸隊，維瑟斯的加入預計將與佛里德（Max Fried）、施利特勒（Cam Schlittler）、希爾（Luis Gil）與沃倫（Will Warren）等人先扛起球隊的輪值一角。

有趣的是，維瑟斯的父親D.維瑟斯在長達19年的大聯盟生涯當中，曾在1996-1997年效力過洋基，維瑟斯父子倆成為自貝拉父子檔（Yogi/Dale Berra）、戴維斯父子檔（Ron/Ike Davis）、萊特父子檔（Mark/Mark Jr. Leiter）、貝林傑父子檔（Clay/Cody Bellinger）以來，第5對都效力過洋基的大聯盟父子檔。

維瑟斯的父親曾效力過洋基隊，生涯在大聯盟累積長達19個賽季。（資料照，美聯社）

維瑟斯上個賽季受到闊背肌傷勢影響，在6月初進入60天傷病名單，直到9月才回歸，2025年總計8場先發拿下2勝2敗，防禦率3.99，38.1局投球送出37次三振，12次四壞保送，被打擊率2成45，每局被上壘率1.28。

