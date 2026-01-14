自由電子報
MLB》投手天堂要改了！ 皇家考夫曼球場將縮短外野距離

2026/01/14 09:35

皇家考夫曼球場外野將縮短。（資料照，美聯社）皇家考夫曼球場外野將縮短。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕皇家宣布主場考夫曼球場（Kauffman Stadium）將在今年賽季進行外野大牆的修改，預計會向內移10英吋，新賽季有望增加全壘打產量。

過去考夫曼球場一直以來都以投手友善著稱，其寬廣的外野很適合飛球型投手以及高擊球率（contact）型的打者。不過現在皇家打算要讓這座球場出現更多的全壘打與長打。

新的設計將會讓外野縮短8到10英呎，從全壘打標竿開始，左中外野的距離會從387英呎縮短至379英呎，並逐漸收窄，不過中外野依舊維持410英呎。而在外野縮短後，左外野將會增設150個座位，右外野增設約80個新型吧檯式座位（drinkrail seats）。

皇家總管皮科洛（J.J. Picollo）在新聞稿指出，球隊討論縮短外野的可能性已經很多年了，在經過研發部門的大量研究後，相信對球隊來說會是一個積極的改變。該工程預計會準時完工，好趕上當地時間3月30日對雙城的主場開幕戰。

皇家移動外野大牆的改動，將會提升本座球場的得分期望值，過去考夫曼球場的Run Value在聯盟排名後三分之一，更改後預計會提升到中段班左右。

