自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》神判斷成道奇去年奪冠功臣 遭巨人DFA的大齡新秀轉戰小熊

2026/01/14 09:53

狄恩。（資料照，美聯社）狄恩。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇去年世界大賽奪冠功臣之一的外野手狄恩（Justin Dean），休賽季先是轉戰巨人，近日遭到指定轉讓（DFA）。根據《舊金山紀事報》記者施萊瑟（Susan Slusser）指出，小熊隊從讓渡名單中撿走狄恩。

狄恩去年在世界大賽第6戰替補上場守備，第9局下藍鳥打者巴傑爾（Addison Barger）擊出深遠飛球卡在全壘打牆下方護墊縫隙，狄恩當下高舉雙手示意是死球，裁判經檢視後判定是場地規則二壘安打，該場比賽道奇靠K.赫南德茲（Kiké Hernández）再見雙殺守備擊敗藍鳥，逼出生死戰G7，最終狄恩也隨道奇奪冠。

休賽季狄恩被道奇隊移出40人名單，巨人隊在去年美國時間11月6日撿走狄恩，今年1月6日為清出40人名單空間，因此巨人隊把狄恩給DFA。如今狄恩被小熊隊撿走。

現年29歲的狄恩去年首度登上大聯盟，例行賽出賽18場大多為代守，只有2打數，沒有敲安，跑出1次盜壘成功。狄恩在季後賽專職代跑和代守，出賽13場都沒有打擊機會，跑回1分、跑出1次盜壘成功。

狄恩上季在小聯盟3A出賽90場，交出6轟、33分點，打擊率2成89，跑出27次盜壘成功。狄恩生涯在小聯盟7年累積239盜。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中