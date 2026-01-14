MLB》神判斷成道奇去年奪冠功臣 遭巨人DFA的大齡新秀轉戰小熊

狄恩。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇去年世界大賽奪冠功臣之一的外野手狄恩（Justin Dean），休賽季先是轉戰巨人，近日遭到指定轉讓（DFA）。根據《舊金山紀事報》記者施萊瑟（Susan Slusser）指出，小熊隊從讓渡名單中撿走狄恩。

狄恩去年在世界大賽第6戰替補上場守備，第9局下藍鳥打者巴傑爾（Addison Barger）擊出深遠飛球卡在全壘打牆下方護墊縫隙，狄恩當下高舉雙手示意是死球，裁判經檢視後判定是場地規則二壘安打，該場比賽道奇靠K.赫南德茲（Kiké Hernández）再見雙殺守備擊敗藍鳥，逼出生死戰G7，最終狄恩也隨道奇奪冠。

休賽季狄恩被道奇隊移出40人名單，巨人隊在去年美國時間11月6日撿走狄恩，今年1月6日為清出40人名單空間，因此巨人隊把狄恩給DFA。如今狄恩被小熊隊撿走。

現年29歲的狄恩去年首度登上大聯盟，例行賽出賽18場大多為代守，只有2打數，沒有敲安，跑出1次盜壘成功。狄恩在季後賽專職代跑和代守，出賽13場都沒有打擊機會，跑回1分、跑出1次盜壘成功。

狄恩上季在小聯盟3A出賽90場，交出6轟、33分點，打擊率2成89，跑出27次盜壘成功。狄恩生涯在小聯盟7年累積239盜。

