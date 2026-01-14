NBA》湖人有望網羅勇士庫明加？ 資深記者爆料休賽季就有關注

（右起）庫明加與東契奇。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士高側翼潛力股庫明加（Jonathan Kuminga）在本季再次遭到冷凍，預期將會被球團給交易出去，湖人近期被傳出可能成為的下家，而且有消息透露，湖人在休賽季就對他感興趣。

湖人本季戰績在東契奇（Luka Doncic）與詹姆斯（Lebron James）帶領下不盡理想，預計還會需要更多的3D球員才能更有競爭力。近期報導提到，湖人只有在找到真正具有影響力的球員時，才會願意犧牲未來的薪資彈性，但好的3D各隊都想要，因此補強難度不低。

NBA資深記者費雪（Jake Fischer）透露，對湖人來說，一個值得關注的名字是庫明加，且湖人在休賽季就對他傳出有興趣：「據消息人士透露，在夏季受限制自由球員市場的僵持期間，湖人確實曾致電勇士詢問庫明加。據傳湖人目前仍持續關注庫明加的動態，並在極度匱乏的側翼市場中廣泛地尋求補強。」

美媒推測，對湖人來說，庫明加雖然不是完美的3D球員，但他的合約極具吸引力，休賽季庫明加跟勇士簽下2年4800萬美元合約，但第二年是球隊選擇權。對湖人來說，如果交易來庫明加，這半季將可以當作「試用期」，如果磨合不順，那球隊可以不執行合約，便能在休賽季獲得更多的薪資空間。

