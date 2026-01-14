自由電子報
MiLB》年度農場10大右投出爐！ 入選經典賽美國夢幻隊的菜鳥登頂

2026/01/14 11:18

2026年農場10大右投出爐。（圖片取自X）2026年農場10大右投出爐。（圖片取自X）

〔體育中心/綜合報導〕大聯盟一年一度的農場各位置前10名新秀陸續揭曉，本季10大潛力右投榜首，是即將代表美國出征經典賽的大都會好手麥克萊恩（Nolan McLean）。

上個賽季的10大右投榜首是道奇「令和怪物」佐佐木朗希，儘管他在例行賽的表現差強人意，卻在季後賽成為球隊的牛棚守護神，幫助衛冕軍完成連霸偉業。

不過今年的10大新秀榜單有著許多熟悉的面孔，這些球員去年都曾在大聯盟出賽，包含榜首麥克萊恩，世界大賽大放異彩的耶薩維奇（Trey Yesavage），以及去年就在榜單第4名，並於季中升上大聯盟的海盜好手錢德勒（Bubba Chandler）還有大都會怪投唐（Jonah Tong）。

10大農場右投名單如下：

1.麥克萊恩（Nolan McLean）（大都會）
2.錢德勒（Bubba Chandler）（海盜）
3.耶薩維奇（Trey Yesavage）（藍鳥）
4.培因特（Andrew Painter）（費城人）
5.赫南德茲（Seth Hernandez）（海盜）
6.史隆（Ryan Sloan）（水手）
7.唐（Jonah Tong）（大都會）
8.西科拉（Travis Sykora）（國民）
9.威金斯（Jaxon Wiggins）（小熊）
10.拉格朗日（Carlos Lagrange）（洋基）

以下為各球種的最佳人選（括號為該球種分數）：

速球：錢德勒、培因特、赫南德茲、唐、威金斯、拉格朗日（70）

判斷速球的好壞並非僅看球速，不過這組球員幾乎都具備投到三位數（100英哩）的實力。以錢德勒來說，他的速球被業界評價為新秀第二好的，在3A平均97.8英哩，因為他較平的進壘角度讓球有上竄的效果，製造出大量的揮空。

大都會的唐，他因為高壓的投球機制以及極佳的出手延伸（extension），讓他的速球有著18.7英寸的垂直位移，壓制力遠超一般94-97英哩的速球。如果只單純追求速度的話，洋基拉格朗日在去年曾飆出過103英哩的豪火球。

錢德勒。（資料照）錢德勒。（資料照）

曲球：麥克萊恩、赫南德茲（60）

麥克萊恩的曲球已經是球界轉速最高的曲球，去年在大聯盟平均3248轉，具有很大的水平位移（平均18.7英寸），不過因為巨大的位移，使得他有點難控進好球帶，因此評價有些許下滑。

去年首輪第6順位的赫南德茲，他的曲球是垂直向的「12-6」曲球，轉速極高，下墜猛烈，有助他在進入職業的初期就站穩腳步。

滑球：麥克萊恩（70）

自農場右投的最佳曲球後，麥克萊恩再次上榜，嚴格來說這顆球是橫掃球（Sweeper），速度落在85英哩左右，有著16-17英吋的水平位移，轉速來到2929。這顆最強的變化球能夠與他的伸卡球互相搭配，用幾乎對稱的變化來對付左右打。

MiLB》年度農場10大右投出爐！ 入選經典賽美國夢幻隊的菜鳥登頂麥克萊恩去年繳出好表現並入選今年美國經典賽。（資料照）

變速球：錢德勒、赫南德茲、史隆、唐（60）

文中指出，幾年後，海盜輪值誰能擁有最強變速球的討論將會很有趣。目前錢德勒維持在領先位置，他的變速球速度落在90-93英里，在大聯盟製造出39.6%的揮空率。能夠有如此高效歸功於變速與直球的揮臂速度幾乎相同，而且球速有大概10公里左右的速差。海盜剛選進的赫南德茲，其變速球是該選秀梯次最好的變速球。

大都會的唐把變速球握法從過往的火神變速球（Vulcan Changeup）方式，稍微將手指調整到球皮的縫線處，改良後的變速球讓他在去年就登上大聯盟。而史隆的變速球則是下墜尾勁巨大，能夠幫助他克服面對左打。

指叉球：耶薩維奇（70）

球探盛讚，耶薩維奇的指叉球甚至可以說是大聯盟最好的指叉球，因為他有著超級高的放球點，能用這顆82-85英里的指叉球來愚弄打者，球看起來就像是從羅傑斯中心（Rogers Centre，藍鳥主場）的天花板掉下來一樣。耶薩維奇的指叉球與速球有大概10英哩左右的速差，讓他在去年大聯盟與季後賽靠著這顆球製造出高達58.4%的揮空率。

耶薩維奇在去年用指叉球大殺四方，甚至已經有世界大賽登板經驗。（資料照）耶薩維奇在去年用指叉球大殺四方，甚至已經有世界大賽登板經驗。（資料照）

卡特球：麥克萊恩（55）

麥克萊恩除了曲球與橫掃球都擁有驚人的轉速外，還有一顆89-92英哩的卡特球來搶好球數，幫助自己取得球數領先，並為後續更強大的武器球鋪路，誘使打者揮空或追打壞球。

控球：培因特、赫南德斯、史隆（55）

培因特的控球在TJ手術後尚未恢復到過往水準，他在2025年的保送率為9.7%，但隨著他投球動作有望越來越穩定，應該能找回過往頂級的控球水準。

史隆在第一個職業賽季82局投球保送率僅4.5%，如果他能夠在2026年投更長局數後維持這樣的水準，將證明他能有望成為未來的王牌候選。

最高天花板：麥克萊恩

這位紐約右投在初登大聯盟的48局中，就繳出2.06防禦率與57次三振，看起來已經是明星等級的球員，他深厚的武器庫與驚人的數據賦予他罕見的王牌潛力。

最高地板：耶薩維奇

球探表示，如果10大右投明天全部退休，那只有一個人的履歷上會有一場世界大賽的代表作。雖然有人質疑耶薩維奇偏向同側位移的三顆球種組合（他的滑球也是手套測位移，滑球通常是手臂側位移）是否能持續在大聯盟生效，但這套球路已經在最高殿堂證明能解決賈吉（Aaron Judge）和大谷翔平這種等級的打者。

年度最佳新秀候選：麥克萊恩/耶薩維奇

雖然投手在爭奪新人王時常輸給野手，但麥克萊恩和耶薩維奇已證明他們的球威能壓制大聯盟打者。

竄升最快與最低出身：拉格朗日

拉格朗日在2022年以1萬美元的簽約金從多明尼加被洋基簽下。4年後，這位6呎7吋的右投已在2025年爆發並躋身百大新秀榜單，他在120局中奪下168次三振。

洋基火球男拉格朗日。（資料照，取自Somerset Patriots官網）洋基火球男拉格朗日。（資料照，取自Somerset Patriots官網）

最需要證明自己：培因特

去年春天，費城人隊曾公開表示培因特預計會在2025年7月登上大聯盟，但最終這個目標因為傷勢問題並未實現，不過到2026年他將不再有藉口，這將會是他在TJ手術後的第一個完整賽季。

值得注意：威瑟斯彭（Kyson Witherspoon）（紅襪）

這位前奧克拉荷馬大學王牌擁有均速95、最快99英哩的火球；在威瑟斯彭的第一個完整職業賽季，紅襪投教團隊有很多優質的「素材」可以發揮。

