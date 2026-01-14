MiLB》年度農場10大右投出爐！ 入選經典賽美國夢幻隊的菜鳥登頂

2026年農場10大右投出爐。（圖片取自X）

〔體育中心/綜合報導〕大聯盟一年一度的農場各位置前10名新秀陸續揭曉，本季10大潛力右投榜首，是即將代表美國出征經典賽的大都會好手麥克萊恩（Nolan McLean）。

上個賽季的10大右投榜首是道奇「令和怪物」佐佐木朗希，儘管他在例行賽的表現差強人意，卻在季後賽成為球隊的牛棚守護神，幫助衛冕軍完成連霸偉業。

不過今年的10大新秀榜單有著許多熟悉的面孔，這些球員去年都曾在大聯盟出賽，包含榜首麥克萊恩，世界大賽大放異彩的耶薩維奇（Trey Yesavage），以及去年就在榜單第4名，並於季中升上大聯盟的海盜好手錢德勒（Bubba Chandler）還有大都會怪投唐（Jonah Tong）。

10大農場右投名單如下：

1.麥克萊恩（Nolan McLean）（大都會）

2.錢德勒（Bubba Chandler）（海盜）

3.耶薩維奇（Trey Yesavage）（藍鳥）

4.培因特（Andrew Painter）（費城人）

5.赫南德茲（Seth Hernandez）（海盜）

6.史隆（Ryan Sloan）（水手）

7.唐（Jonah Tong）（大都會）

8.西科拉（Travis Sykora）（國民）

9.威金斯（Jaxon Wiggins）（小熊）

10.拉格朗日（Carlos Lagrange）（洋基）

以下為各球種的最佳人選（括號為該球種分數）：

速球：錢德勒、培因特、赫南德茲、唐、威金斯、拉格朗日（70）

判斷速球的好壞並非僅看球速，不過這組球員幾乎都具備投到三位數（100英哩）的實力。以錢德勒來說，他的速球被業界評價為新秀第二好的，在3A平均97.8英哩，因為他較平的進壘角度讓球有上竄的效果，製造出大量的揮空。

大都會的唐，他因為高壓的投球機制以及極佳的出手延伸（extension），讓他的速球有著18.7英寸的垂直位移，壓制力遠超一般94-97英哩的速球。如果只單純追求速度的話，洋基拉格朗日在去年曾飆出過103英哩的豪火球。

錢德勒。（資料照）

曲球：麥克萊恩、赫南德茲（60）

麥克萊恩的曲球已經是球界轉速最高的曲球，去年在大聯盟平均3248轉，具有很大的水平位移（平均18.7英寸），不過因為巨大的位移，使得他有點難控進好球帶，因此評價有些許下滑。

去年首輪第6順位的赫南德茲，他的曲球是垂直向的「12-6」曲球，轉速極高，下墜猛烈，有助他在進入職業的初期就站穩腳步。

滑球：麥克萊恩（70）

自農場右投的最佳曲球後，麥克萊恩再次上榜，嚴格來說這顆球是橫掃球（Sweeper），速度落在85英哩左右，有著16-17英吋的水平位移，轉速來到2929。這顆最強的變化球能夠與他的伸卡球互相搭配，用幾乎對稱的變化來對付左右打。

麥克萊恩去年繳出好表現並入選今年美國經典賽。（資料照）



變速球：錢德勒、赫南德茲、史隆、唐（60）

文中指出，幾年後，海盜輪值誰能擁有最強變速球的討論將會很有趣。目前錢德勒維持在領先位置，他的變速球速度落在90-93英里，在大聯盟製造出39.6%的揮空率。能夠有如此高效歸功於變速與直球的揮臂速度幾乎相同，而且球速有大概10公里左右的速差。海盜剛選進的赫南德茲，其變速球是該選秀梯次最好的變速球。

大都會的唐把變速球握法從過往的火神變速球（Vulcan Changeup）方式，稍微將手指調整到球皮的縫線處，改良後的變速球讓他在去年就登上大聯盟。而史隆的變速球則是下墜尾勁巨大，能夠幫助他克服面對左打。

指叉球：耶薩維奇（70）

球探盛讚，耶薩維奇的指叉球甚至可以說是大聯盟最好的指叉球，因為他有著超級高的放球點，能用這顆82-85英里的指叉球來愚弄打者，球看起來就像是從羅傑斯中心（Rogers Centre，藍鳥主場）的天花板掉下來一樣。耶薩維奇的指叉球與速球有大概10英哩左右的速差，讓他在去年大聯盟與季後賽靠著這顆球製造出高達58.4%的揮空率。

耶薩維奇在去年用指叉球大殺四方，甚至已經有世界大賽登板經驗。（資料照）

卡特球：麥克萊恩（55）

麥克萊恩除了曲球與橫掃球都擁有驚人的轉速外，還有一顆89-92英哩的卡特球來搶好球數，幫助自己取得球數領先，並為後續更強大的武器球鋪路，誘使打者揮空或追打壞球。

控球：培因特、赫南德斯、史隆（55）

培因特的控球在TJ手術後尚未恢復到過往水準，他在2025年的保送率為9.7%，但隨著他投球動作有望越來越穩定，應該能找回過往頂級的控球水準。

史隆在第一個職業賽季82局投球保送率僅4.5%，如果他能夠在2026年投更長局數後維持這樣的水準，將證明他能有望成為未來的王牌候選。

最高天花板：麥克萊恩

這位紐約右投在初登大聯盟的48局中，就繳出2.06防禦率與57次三振，看起來已經是明星等級的球員，他深厚的武器庫與驚人的數據賦予他罕見的王牌潛力。

最高地板：耶薩維奇

球探表示，如果10大右投明天全部退休，那只有一個人的履歷上會有一場世界大賽的代表作。雖然有人質疑耶薩維奇偏向同側位移的三顆球種組合（他的滑球也是手套測位移，滑球通常是手臂側位移）是否能持續在大聯盟生效，但這套球路已經在最高殿堂證明能解決賈吉（Aaron Judge）和大谷翔平這種等級的打者。

年度最佳新秀候選：麥克萊恩/耶薩維奇

雖然投手在爭奪新人王時常輸給野手，但麥克萊恩和耶薩維奇已證明他們的球威能壓制大聯盟打者。

竄升最快與最低出身：拉格朗日

拉格朗日在2022年以1萬美元的簽約金從多明尼加被洋基簽下。4年後，這位6呎7吋的右投已在2025年爆發並躋身百大新秀榜單，他在120局中奪下168次三振。

洋基火球男拉格朗日。（資料照，取自Somerset Patriots官網）

最需要證明自己：培因特

去年春天，費城人隊曾公開表示培因特預計會在2025年7月登上大聯盟，但最終這個目標因為傷勢問題並未實現，不過到2026年他將不再有藉口，這將會是他在TJ手術後的第一個完整賽季。

值得注意：威瑟斯彭（Kyson Witherspoon）（紅襪）

這位前奧克拉荷馬大學王牌擁有均速95、最快99英哩的火球；在威瑟斯彭的第一個完整職業賽季，紅襪投教團隊有很多優質的「素材」可以發揮。

