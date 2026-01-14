自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

經典賽》「台灣走路」沃克再戰WBC 藍鳥明星捕手柯克扛墨西哥隊長

2026/01/14 10:48

沃克。（資料照，法新社）沃克。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕費城人隊33歲右投「台灣走路」沃克（Taijuan Walker）將代表墨西哥隊，參加3月的經典賽。沃克成為首位確定參加經典賽的墨西哥隊投手，這也是他連兩屆經典賽都代表墨西哥隊出賽。

沃克在2023年首度參加經典賽，披上墨西哥隊戰袍，當時對英國隊先發4局無失分，僅被敲1安、賞8次三振，幫助墨西哥隊以2比1贏球。

沃克上季例行賽出賽34場有21場先發，戰績5勝8敗、防禦率4.08，有1次救援成功，共投123.2局賞86次三振，被打擊率2成70，每局被上壘率為1.41。沃克生涯在大聯盟13個賽季，累積77勝、平均防禦率4.18。

墨西哥隊目前確定參加經典賽的選手，包含藍鳥明星捕手柯克（Alejandro Kirk）、水手外野阿羅薩雷納（Randy Arozarena）、紅襪外野杜蘭（Jarren Duran）、以及拉蒙・烏里耶斯（Ramón Urías）與路易斯・烏里耶斯（Luis Urías）兄弟檔、以及一壘手泰倫茲（Rowdy Tellez）等人。其中，柯克將擔任墨西哥隊的隊長。

墨西哥隊在上屆經典賽準決賽敗給日本，今年經典賽分在B組，與美國、義大利、英國、巴西同組，分組取前二晉級複賽。

藍鳥明星捕手柯克。（資料照，法新社）藍鳥明星捕手柯克。（資料照，法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中