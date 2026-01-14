經典賽》「台灣走路」沃克再戰WBC 藍鳥明星捕手柯克扛墨西哥隊長

沃克。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕費城人隊33歲右投「台灣走路」沃克（Taijuan Walker）將代表墨西哥隊，參加3月的經典賽。沃克成為首位確定參加經典賽的墨西哥隊投手，這也是他連兩屆經典賽都代表墨西哥隊出賽。

沃克在2023年首度參加經典賽，披上墨西哥隊戰袍，當時對英國隊先發4局無失分，僅被敲1安、賞8次三振，幫助墨西哥隊以2比1贏球。

沃克上季例行賽出賽34場有21場先發，戰績5勝8敗、防禦率4.08，有1次救援成功，共投123.2局賞86次三振，被打擊率2成70，每局被上壘率為1.41。沃克生涯在大聯盟13個賽季，累積77勝、平均防禦率4.18。

墨西哥隊目前確定參加經典賽的選手，包含藍鳥明星捕手柯克（Alejandro Kirk）、水手外野阿羅薩雷納（Randy Arozarena）、紅襪外野杜蘭（Jarren Duran）、以及拉蒙・烏里耶斯（Ramón Urías）與路易斯・烏里耶斯（Luis Urías）兄弟檔、以及一壘手泰倫茲（Rowdy Tellez）等人。其中，柯克將擔任墨西哥隊的隊長。

墨西哥隊在上屆經典賽準決賽敗給日本，今年經典賽分在B組，與美國、義大利、英國、巴西同組，分組取前二晉級複賽。

